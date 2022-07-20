Кто родился 20 июля

Артур Борисович Таймазов (43 года)

Член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Родился в селе Ногир (Северо-Осетинская АССР, ныне — Республика Северная Осетия — Алания).

Окончил юридический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ) и экономический факультет Горского государственного аграрного университета (Владикавказ). Защитил диссертацию на тему «Индивидуализация технико-тактической подготовки спортсменов высокого класса в современной вольной борьбе».

Чемпион летних Олимпийских игр — 2004, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Азии, трехкратный чемпион Азиатских игр по вольной борьбе.

В период с 2016 по 2021 год был депутатом Государственной Думы VII созыва. С 2021 года — депутат Государственной Думы VIII созыва от «Единой России».

Игорь Дмитриевич Зубарев (56 лет)

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Родился в поселке Янтарном Калининградской области. В 2016 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (бакалавр).

С 2002 по 2003 год занимал пост гендиректора ОАО «Карельский рыболовный флот», с 2003 по 2016 год возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии и одновременно являлся депутатом Законодательного собрания Республики Карелия III, IV и V созывов.

С 2016 года — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Республики Карелия (вновь наделен полномочиями в октябре 2021 года).