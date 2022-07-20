Лебедев рассказал об отвернувшихся от него из-за путешествия в ДНР друзьях
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Лебедев рассказал об отвернувшихся от него из-за путешествия в ДНР друзьях

Лебедев рассказал об отвернувшихся от него из-за путешествия в ДНР друзьяхБлогер Лебедев заявил, что друзья из Украины обиделись на него из-за путешествия в ДНР

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что друзья из Украины отвернулись от него после того, как он съездил в Донецкую народную республику (ДНР) и города Запорожской области и снял видео о путешествии. Подробности он раскрыл в ролике на своем YouTube-канале.

По словам блогера, видео о поездке стало самым популярным среди всех роликов на его канале. Вместе с тем, как отметил Лебедев, с таким объемом критики, которая обрушилась на него из-за видео, он не сталкивался уже давно. «Мои старые добрые друзья из Украины, которые держались до последнего, пережили все, (...) не смогли пережить, к сожалению, этого ролика», — рассказал он. По словам дизайнера, после публикации видео друзья, живущие на Украине, обиделись на него.

Дизайнер также выразил уверенность в том, что в своем выпуске о путешествии он не совершал ничего плохого, а лишь посетил территорию, которая «находится в неопределенном правовом статусе». Лебедев добавил, что и ранее совершал поездки в места конфликтов, однако они не вызывали резко негативной реакции в интернете. «Моя фоточка с крыши атомной электростанции произвела на людей самое угнетающее впечатление, хотя, казалось бы, ничего ужасного в этом месте я не совершал. (...) Я просто приехал, поснимал и уехал», — подчеркнул блогер.

Лебедев поделился впечатлениями от путешествия в ДНР и города Запорожской области в середине июля. В видео он, в частности, назвал Донецк «обычным живым городом» и отметил, что в нем работают магазины и точки общепита. Блогер также рассказал о том, что многие пользователи сети пожелали ему смерти из-за поездки.

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По материалам: lenta.ru

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