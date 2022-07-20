Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры
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Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры

Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры

Супермодель 90-х Линда Евангелиста сообщила, что урегулировала судебный спор с косметологической компанией Zeltiq Aesthetics после того, как в 2016 году она была "жестоко изуродована" бьюти-процедурой CoolSculpting.

Я рада урегулировать дело CoolSculpting. Я с нетерпением жду новой главы моей жизни с друзьями и семьей и счастлива оставить этот вопрос позади. Я искренне благодарна за поддержку, которую я получила,

— написала 57-летняя Евангелиста в своем инстаграме*.


Линда Евангелиста

После неудачной бьюти-процедуры по уменьшению количества жира путем воздействия низких температур модель была вынуждена прервать свою карьеру и практически перестала появляться на публике. Прошлой осенью Линда впервые откровенно рассказала о последствиях процедуры, после которой у нее развился редкий побочный эффект — парадоксальная жировая гиперплазия (ЛАГ). Линда заявила, что ее тело было "жестоко изуродовано" процедурой CoolSculpting, результат которой был "противоположен обещанному".

Тогда же модель рассказала, что подала судебный иск на 50 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Евангелиста обвинила компанию в том, что жировых клеток стало больше, а не меньше, в результате чего ее тело "было деформировано" до такой степени, что она стала выглядеть "неузнаваемой".


На каких именно условиях был урегулирован спор Евангелиста пока не сообщила. Ранее юристы Zeltiq заявили, что компания выполнила свои обязательства по информированию о рисках, когда Линда якобы подписала документы, предупреждающие о ЛАГ.

В настоящий момент Евангелиста уже вернулась к модельной работе. Она снялась в новой кампании Fendi, приуроченной к 25-летию легендарной сумки Baguette. Снимал Линду фотограф Стивен Мейзел, музой которого она была в 1990-е. В сентябре также должен состоятся праздничный показ — не исключено, что там мы увидим и возвращение Линды на подиум.


*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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