Лучше бы продолжали петь! Зачем Брежнева, Крид и Нюша сыграли в очень плохих фильмах

Российские артисты часто пытаются проявить себя не только на сцене, но и в кино. Вот только фильмы с их участием далеко не всегда могут похвастаться высоким качеством.

Актерские амбиции у звезд шоу-бизнеса — дело нередкое. В Голливуде музыканты то и дело пытаются покорить кинематограф, а некоторые из них за свои перевоплощения удостаиваются «Оскаров» и «Золотых глобусов».

Конечно, российские артисты также не против расширить сферу своих творческих интересов. Вот только далеко не всем из них удается грамотно подбирать роли. Как результат, зрители получают посредственные, а иногда и просто плохие картины с любимыми исполнителями в главных ролях.

Именно о таких проектах и решил вспомнить «СтарХит». Всех их объединяет одно: ведущие роли в этих картинах исполнили звезды отечественного шоу-бизнеса.

«Друзья друзей»

Жанр: комедия

Режиссер: Артем Аксененко, Ара Оганесян

В главных ролях: Нюша Шурочкина, Гарик Харламов, Юрий Стоянов, Николай Наумов, Александр Ильин мл, Тимур Батрутдинов

Краткое описание

Позабытая комедия «Друзья друзей» примечательна во многом тем, что здесь одну из главных ролей исполнила певица Нюша. В начале 2010-х артистка находилась на пике популярности, и тогда любой продюсер был бы рад видеть звезду в своей картине. Певица же для полноценного дебюта выбрала комедию о новогодних приключениях нескольких людей, которые оказываются связаны друг с другом самым удивительным образом.

Фильм получил очень низкие оценки как от зрителей, так и от критиков. Чаще всего критиковали нелепый сюжет, но и Нюше, явно чувствовавшей себя неуверенно в кадре, тоже досталось. Кто знает, может именно из-за этого неудачного опыта артистка решила сосредоточиться на музыкальной деятельности.

«(НЕ) идеальный мужчина»

Жанр: комедия, фантастика, мелодрама

Режиссер: Марюс Вайсберг

В главных ролях: Юлия Александрова, Егор Крид, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Артем Сучков, Яна Кошкина, Алика Смехова

Краткое описание

Главная героиня Света работает в компании по продаже роботов. Там она неожиданно для себя влюбляется в одну из моделей, у которой обнаруживается технический дефект. Девушка уверена, что робот окажется более чутким и внимательным, чем обычный мужчина, но отношения с ним оборачиваются неожиданными последствиями.

Рано или поздно Егор Крид должен был начать покорение кинематографа. Вот только его перевоплощение в фантастической комедии понравилось далеко не всем. Помимо претензий к актерской игре много вопросов было и к качеству картинки. Что самое удивительное, фильм собрал приличную кассу даже при крайне низких оценках. Вот, что значит большая звезда в касте!

«Беременный»

Жанр: комедия

Режиссер: Сарик Андреасян

В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Анна Седокова, Светлана Ходченкова, Дмитрий Шаракоис, Вилле Хаапасало, Юлия Гришина

Краткое описание

Сергей Добролюбов и его жена мечтают о ребенке, но с продолжением рода у пары возникают проблемы. Помочь им может только чудо, и вот однажды оно происходит: Сергей оказывается беременным. Разумеется, это событие в корне меняет жизнь главного героя. Вместе с другом он начинает снимать телешоу, посвященное своему интересному положению. За всеми этими событиями Сергей не замечает, как его отношения с женой начинают разрушаться.

Анна Седокова — девушка смелая, но даже от нее поклонники не ожидали таких кинематографических экспериментов. Фильм про беременного мужчину в исполнении Дмитрия Дюжева в далеком 2011 году не критиковал только ленивый. Картина, несмотря на большие кассовые сборы, едва не похоронила карьеры всех исполнителей главных ролей. Однако в итоге Седокова смогла сохранить и популярность, и верную армию фанатов.

«Гитлер капут!»

Жанр: комедия

Режиссер: Марюс Вайсберг

В главных ролях: Павел Деревянко, Анна Семенович, Юрий Гальцев, Юрий Стоянов, Алексей Огурцов, Эвелина Бледанс

Краткое описание

Юра Осечкин — советский шпион, который работает под самым носом у врага. Оставаясь приближенным Гитлера, он мечтает о скорейшем завершении войны и возвращении на Родину. Смуту в жизнь Осечкина вносит симпатичная радистка Зина, с которой они должны работать над новым сложным заданием.

И еще один парадоксальный фильм в нашей подборке. Особенность его в том, что картина имела огромные кассовые сборы, но при этом оказалась разгромлена публикой. Создателей критиковали и за неуместные шутки, и за откровенное сумасшествие, творящееся на экране. Досталось и Анне Семенович, у которой в фильме была главная роль. Артистку упрекали за посредственную актерскую игру, но ее саму эта критика, кажется, ничуть не задевала.

«Жара»

Жанр: комедия

Режиссер: Резо Гигинеишвили

В главных ролях: Агния Дитковските, Артур Смольянинов, Константин Крюков, Алексей Чадов, Тимати, Тигран Кеосаян

Краткое описание

В центре сюжета находятся четыре лучших друга, которые встречаются после долгой разлуки. В ресторане ребята не могут расплатиться долларами, из-за чего каждый по очереди пытается обменять валюту. Вот только на пути их поджидают неожиданные приключения.

В 2000-х Тимати неоднократно пытался покорить кинематограф. Он играл и в вышеупомянутом «Гитлере капут!», но, пожалуй, самая запоминающаяся роль у рэпера была в «Жаре». Здесь он сыграл заносчивого артиста, сталкивающегося с националистами. Фильм стал популярным у зрителей, но уже в момент выхода удостоился крайне негативных оценок от критиков. Сейчас же «Жара» и вовсе оказалась всеми забыта.

«Фобос. Клуб страха»

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Олег Асадулин

В главных ролях: Петр Федоров, Петр Томашевский, Агния Кузнецова, Алексей Воробьев, Рената Пиотровски, Татьяна Космачева

Краткое описание

Ночной клуб «Фобос» — место, которое обожает молодежь. В дождливый летний вечер в заведении, расположенном в бывшем бомбоубежище, собираются незнакомые друг с другом ребята. Они веселятся и выпивают. Вечеринка продолжается до тех пор, пока вдруг не выясняется, что герои заперты в помещении. Выбраться оттуда самостоятельно они не могут, да и связаться с внешним миром не получается.

Одно время в России особенной популярностью пользовались фильмы ужасов. Тогда пугающие картины выходили регулярно, а снимались в них сплошь звезды. Вот и Алексей Воробьев без проблем согласился на работу над «Фобосом. Клубом страха». Вот только картина оказалась крайне посредственной. Воробьев и сам признавался, что недоволен этой своей работой. Справедливости ради отметим, что досадный промах не помешал Алексею работать в кино как в России, так и за рубежом.

«Самый лучший день»

Жанр: комедия, музыка

Режиссер: Жора Крыжовников

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Ольга Серябкина, Сергей Лавыгин, Инна Чурикова, Михаил Боярский

Краткое описание

Главный герой фильма — сотрудник ДПС Петя Васютин, который решает сделать предложение своей возлюбленной Оле. Парочка уже давно вместе, и свадьба кажется логичным вариантом развития событий. Вот только в личное счастье Пети и Оли вмешивается сексапильная столичная певица. Преследуя свои мотив, она решает соблазнить Васютина.

В 2015 году продемонстрировать свои актерские способности фанатам решила Ольга Серябкина. Для творческого дебюта она выбрала очередную комедию Жоры Крыжовникова. Вариант казался беспроигрышным, ведь все работы режиссера всегда становились хитами. В кинотеатрах «Самый лучший день» и правда выступил отлично, собрав приличную кассу. Однако оценки у фильма оказались ужасающими, и чаще всего зрители критиковали именно Серябкину, неубедительно выглядевшую в кадре. После такого провала артистка решила поставить актерскую карьеру на паузу, но кто знает, может в будущем она и вернется в кино.

«8 лучших свиданий»

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Марюс Вайсберг

В главных ролях: Владимир Зеленский, Вера Брежнева, Владимир Епифанцев, Евгений Кошевой, Ангелина Поликарпова, Кирилл Пащук

Краткое описание

Никита давно счастлив в браке с красавицей Машей. Он развивает свой бизнес, успевая при этом заботиться о жене и детях. Когда Никита узнает о своей неизлечимой болезни, первое, о чем он задумывается — о будущем своих близких. Именно поэтому он решает подыскать нового идеального мужа для своей жены и отца для детей.

Вере Брежневой долгое время везло: она грамотно выбирала роли, избегая откровенных творческих провалов. Но все изменилось в 2016 году, когда артистка заменила Оксану Акиньшину в очередном продолжении «8 первых свиданий». Лента не оправдала ожиданий зрителей, которые упрекали создателей в банальности и предсказуемости сценария.

После такого досадного провала Вера не оставила кинематограф. Актриса продолжила сниматься, но теперь она еще осторожнее подходит к подбору ролей.

«Бабушка легкого поведения»

Жанр: комедия

Режиссер: Марюс Вайсберг

В главных ролях: Александр Ревва, Наталья Чистякова-Ионова, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков

Краткое описание

А тут у нас комбо: сразу два популярных артиста в главных ролях! Глюк'Oza и раньше часто светилась в кино, да и Александр Ревва не отставал, но их совместное появление в кадре вряд ли можно назвать на 100% удачным. Фильм «Бабушка легкого поведения» собрал букет отрицательных рецензий. А вот кассовые сборы оказались отличными, из-за чего создатели решились на еще два продолжения. Сиквелы ожидаемо утонули в дизлайках.

Сюжет всех трех картин вращается вокруг приключений афериста Саши по кличке Трансформер. То и дело влипая в неприятные истории, он вынужден перевоплощаться в боевитую бабушку.

«Газгольдер: Фильм»

Жанр: криминал

Режиссер: Иван Курский

В главных ролях: Баста, Вадим Карпенко, Олег Груз, Виталий Буслаев, Григорий Зельцер, Михаил Скачков, Екатерина Бестужева

Краткое описание

Однажды Баста и его друзья-рэперы решили снять художественный фильм с собой в главных ролях. Из этого простого желания поиграть в большое кино и получилась лента «Газгольдер». По сюжету артисты влипают в неприятную ситуацию: у них случается конфликт с силовиками, разрешить который не помогают ни слава, ни деньги.

Задумка была неплохая, а вот реализация явно подкачала. Даже самые верные поклонники Басты остались разочарованы качеством фильма. Что самое интересное, претензии были именно к картинке, дилетантской операторской работе. Позднее рэпер попытался реабилитироваться с куда более масштабным продолжением, но и тут оценки подкачали.