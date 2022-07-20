Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»
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Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»

Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»


К падению криптовалютного рынка привели «жадность, невежество и бестолковое управление рисками». Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Galaxy Digital Майк Новограц.


Топ-менеджер заявил, что крах экосистемы Terra и проблемы Celsius Network, Voyager Digital и Three Arrows Capital заставили всю индустрию выглядеть как «кучка идиотов». Первый эпизод «запустил цепочку событий», как бы тривиально это не звучало, добавил он.



В Terra инвестировала и Galaxy Digital. В начале года Новограц назвал себя «ЛУНАтиком», о чем впоследствии пожалел. Он признал, что набитая в то время татуировка станет постоянным напоминанием, что венчурное инвестирование требует смирения.


«Извлеченный урок [из недавних событий] заключается в том, что отрасль, множество розничных инвесторов обладали крайне недалеким представлением об управлении рисками», — объяснил он.


Рухнувшие фирмы перегнули палку из-за жадности и невежества, отметил Новограц.


«Three Arrows Capital запустила маховик полноценного кредитного кризиса. Мы получили огромный ущерб доверию […] и напугали розничных инвесторов», — признал CEO Galaxy Digital.


Ранее Новограц назвал Terra USD «большой идеей, которая провалилась».


Напомним, сумма задолженности Three Arrows Capital составила $3,5 млрд.


До этого Celsius Network отчиталась о «дыре» в балансе на $1,2 млрд.


Предполагаемые обязательства Voyager Digital могут составлять от $1 млрд до $10 млрд.


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По материалам: ForkLog

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