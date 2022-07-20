Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода

Журналисты выяснили, кому принадлежит замок артиста Максима Галкина. Об имении звездной четы давно слагают легенды, коллеги пары с восторгом отзываются о нем, а поклонники мечтают попасть туда. В Сети обнародованы материалы, подтверждающие масштабность «гнездышка» селебрити, также стала известна интересная деталь о нем. Максим Галкин и Алла Пугачева построили невероятный дом, в нем есть все и даже больше: зимний сад, спортивный зал с бассейном, обсерватория, кинотеатр, библиотека, подземный гараж, многочисленные комнаты, гардеробные, гостевые и многое другое. Конечно же, оценивается замок в пару миллиардов. К слову, СМИ прозвали особняк артистов призраком, и не просто так. У него нет определенного адреса, фанаты 73-летней Аллы Борисовны направляют письма, указывая лишь деревню Грязь. Как оказалось, путаница возникла из-за того, что пара выкупила сразу 16 земельных участков, их площадь составляет более 21 тысячи квадратных метров.Однако позже появилась информация, что владельцем всего роскошества является только Максим. Имя Аллы Борисовны не значится в документах, попавшим в руки коллег. И скупал все участки, если верить бумагам, только 46-летний комик, начиная с 2004 года. Одну из частей — кусочек замка и спа-зона — которая считается крошечной по сравнению с остальными, юморист зарегистрировал в 2011 году, после заключения брака с Примадонной. И в случае развода, как считает звездный адвокат Андрей Алешкин, исполнительнице достанется лишь она. «По нашему законодательству, все нажитое в браке при разводе делится супругами пополам. Таким образом, если Алла Борисовна и Максим Галкин решат расторгнуть брак, делить они будут только то имущество, которое приобреталось после 23 декабря 2011 года — в этот день, по информации из открытых источников, их союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Получается, что Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016-2020 годах. А из построек ей положена лишь половина того самого «скворечника» на 29 квадратных метров», — объяснил адвокат «КП».