Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Сегодня, 18:05
Журналисты выяснили, кому принадлежит замок артиста Максима Галкина. Об имении звездной четы давно слагают легенды, коллеги пары с восторгом отзываются о нем, а поклонники мечтают попасть туда. В Сети обнародованы материалы, подтверждающие масштабность «гнездышка» селебрити, также стала известна интересная деталь о нем. Максим Галкин и Алла Пугачева построили невероятный дом, в нем есть все и даже больше: зимний сад, спортивный зал с бассейном, обсерватория, кинотеатр, библиотека, подземный гараж, многочисленные комнаты, гардеробные, гостевые и многое другое. Конечно же, оценивается замок в пару миллиардов. К слову, СМИ прозвали особняк артистов призраком, и не просто так. У него нет определенного адреса, фанаты 73-летней Аллы Борисовны направляют письма, указывая лишь деревню Грязь. Как оказалось, путаница возникла из-за того, что пара выкупила сразу 16 земельных участков, их площадь составляет более 21 тысячи квадратных метров.
Однако позже появилась информация, что владельцем всего роскошества является только Максим. Имя Аллы Борисовны не значится в документах, попавшим в руки коллег. И скупал все участки, если верить бумагам, только 46-летний комик, начиная с 2004 года. Одну из частей — кусочек замка и спа-зона — которая считается крошечной по сравнению с остальными, юморист зарегистрировал в 2011 году, после заключения брака с Примадонной. И в случае развода, как считает звездный адвокат Андрей Алешкин, исполнительнице достанется лишь она. «По нашему законодательству, все нажитое в браке при разводе делится супругами пополам. Таким образом, если Алла Борисовна и Максим Галкин решат расторгнуть брак, делить они будут только то имущество, которое приобреталось после 23 декабря 2011 года — в этот день, по информации из открытых источников, их союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Получается, что Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016-2020 годах. А из построек ей положена лишь половина того самого «скворечника» на 29 квадратных метров», — объяснил адвокат «КП».
По материалам: z-aya