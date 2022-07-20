Максим Матвеев рассказал об отношениях с Елизаветой Боярской

Актер Максим Матвеев признался, что сам принимает все решения. 39-летний актер рассказал, как уживается рядом с творческой женой. Максим Матвеев восхитился актерским талантом Елизаветы Боярской. Максим женат на дочери Михаила Боярского более 12 лет. У актеров два сына – 10-летний Андрей и 3-летний Григорий. Максим и Елизавета одинаково востребованы в профессии, при этом в их творческой семье нет конкуренции. Актер признался, что часто обсуждает рабочие вопросы в домашней обстановке. Матвеев с радостью выслушивает мнение Боярской и просит ее советов.«С Лизой, конечно, советуюсь больше всего. Но, имея в виду ее совет, решения всё равно принимаю сам. Вообще всё зависит от конкретной ситуации — если я на сто процентов понимаю, что это то, что мне нужно, и то, что я хотел бы сейчас сделать безотносительно ­чьего-либо мнения, я это делаю. Если в ­чем-то сомневаюсь, то, конечно, спрашиваю совета. И не так уж важно, чего он касается — материала, темы или еще ­чего-то», — подчеркнул Максим. Исполнитель главной роли в сериале «Триггер» признался, что восхищается талантом жены. Максим считает, что его избранница очень самодостаточна и не нуждается в его подсказках. «Она профессионал, человек, который отвечает за свою работу. И высказывать ничего такого, слава богу, особенно не приходится. Зачастую я лишь подтвер­ждаю ее мнение», — цитирует «МК» Матвеева.