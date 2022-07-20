Максим Матвеев рассказал об отношениях с Елизаветой Боярской
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Матвеев рассказал об отношениях с Елизаветой Боярской

Максим Матвеев рассказал об отношениях с Елизаветой Боярской
Актер Максим Матвеев признался, что сам принимает все решения. 39-летний актер рассказал, как уживается рядом с творческой женой. Максим Матвеев восхитился актерским талантом Елизаветы Боярской. Максим женат на дочери Михаила Боярского более 12 лет. У актеров два сына – 10-летний Андрей и 3-летний Григорий. Максим и Елизавета одинаково востребованы в профессии, при этом в их творческой семье нет конкуренции. Актер признался, что часто обсуждает рабочие вопросы в домашней обстановке. Матвеев с радостью выслушивает мнение Боярской и просит ее советов.
«С Лизой, конечно, советуюсь больше всего. Но, имея в виду ее совет, решения всё равно принимаю сам. Вообще всё зависит от конкретной ситуации — если я на сто процентов понимаю, что это то, что мне нужно, и то, что я хотел бы сейчас сделать безотносительно ­чьего-либо мнения, я это делаю. Если в ­чем-то сомневаюсь, то, конечно, спрашиваю совета. И не так уж важно, чего он касается — материала, темы или еще ­чего-то», — подчеркнул Максим. Исполнитель главной роли в сериале «Триггер» признался, что восхищается талантом жены. Максим считает, что его избранница очень самодостаточна и не нуждается в его подсказках. «Она профессионал, человек, который отвечает за свою работу. И высказывать ничего такого, слава богу, особенно не приходится. Зачастую я лишь подтвер­ждаю ее мнение», — цитирует «МК» Матвеева.
# Шоу-бизнес Матвеев Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Дмитрий Тарасов изменяет жене?
Дмитрий Тарасов изменяет жене?
В Братске уроженец Барнаула обманул местных жителей на 1,5 миллиона рублей
В Братске уроженец Барнаула обманул местных жителей на 1,5 миллиона
Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM
Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM
Виктория Боня высмеяла Айзу
Виктория Боня высмеяла Айзу
Иван Охлобыстин прошелся по российской интеллигенции
Иван Охлобыстин прошелся по российской интеллигенции
Друзья подтвердили неутешительный диагноз Лаймы Вайкуле
Друзья подтвердили неутешительный диагноз Лаймы Вайкуле
Максим Матвеев рассказал об отношениях с Елизаветой Боярской
Максим Матвеев рассказал об отношениях с Елизаветой Боярской
Николай Цискаридзе решил улететь из России
Николай Цискаридзе решил улететь из России
Умеют шутить, но склонны к самоубийству: 10 необычных фактов о знаке зодиака Рыбы
Умеют шутить, но склонны к самоубийству: 10 необычных фактов о знаке
«Детская травма обеспечена»: Регина Тодоренко оказалась под шквалом хейта из-за родов при сыне
«Детская травма обеспечена»: Регина Тодоренко оказалась под шквалом
Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле "Пророк". К касту присоединится Паулина Андреева
Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле "Пророк".
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000

Еще по теме

Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Максим Матвеев шокировал сына своей ролью
Максим Матвеев рассказал о Михаиле Боярском
Максим Матвеев ужаснул своим преображением