МакSим выступит хедлайнером на фестивале в Крыму
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МакSим выступит хедлайнером на фестивале в Крыму

МакSим выступит хедлайнером на фестивале в Крыму

Ежегодный фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму. На него приглашены множество знаменитых исполнителей, в числе которых Лолита Милявская, группа UMA2RMAN, "Корни" и Александр Панайотов, рэпер Баста, Лариса Долина. Чести закрывать фестиваль удостоилась певица МакSим. Артистка поделилась впечатлениями со своими поклонниками.


Согласно информации на официальном сайте фестиваля «Таврида.АРТ», мероприятие пройдет с 16 по 18 августа. На это время запланировано множество культурных мероприятий, в том числе и музыкальные программы. Организаторы обещают зрителям более 300 шоу, если они успеют зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля до 25 июля.



В этом году хедлайнером «Тавриды.АРТ» станет певица МакSим. Артистка уже успела отреагировать на это приглашение. Ее слова цитирует издание РИА Новости:


Напомним, что МакSим была госпитализирована с коронавирусом в июне 2021 года. Состояние артистки резко ухудшалось, поэтому Максимову оперативно ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачам удалось вывести Марину из этого состояния лишь спустя 2 месяца. МакSим вернулась полноценно к своей концертной деятельности в мае 2022 года, выступив на матче «Спартак»-«Динамо».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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