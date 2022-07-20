МакSим выступит хедлайнером на фестивале в Крыму

Ежегодный фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму. На него приглашены множество знаменитых исполнителей, в числе которых Лолита Милявская, группа UMA2RMAN, "Корни" и Александр Панайотов, рэпер Баста, Лариса Долина. Чести закрывать фестиваль удостоилась певица МакSим. Артистка поделилась впечатлениями со своими поклонниками.





Согласно информации на официальном сайте фестиваля «Таврида.АРТ», мероприятие пройдет с 16 по 18 августа. На это время запланировано множество культурных мероприятий, в том числе и музыкальные программы. Организаторы обещают зрителям более 300 шоу, если они успеют зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля до 25 июля.





В этом году хедлайнером «Тавриды.АРТ» станет певица МакSим. Артистка уже успела отреагировать на это приглашение. Ее слова цитирует издание РИА Новости:





Напомним, что МакSим была госпитализирована с коронавирусом в июне 2021 года. Состояние артистки резко ухудшалось, поэтому Максимову оперативно ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачам удалось вывести Марину из этого состояния лишь спустя 2 месяца. МакSим вернулась полноценно к своей концертной деятельности в мае 2022 года, выступив на матче «Спартак»-«Динамо».