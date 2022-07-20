Минобороны: в Харьковской области российские военные перехватили четыре ракеты «Точка-У» Украины
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Минобороны: в Харьковской области российские военные перехватили четыре ракеты «Точка-У» Украины

Минобороны: в Харьковской области российские военные перехватили четыре ракеты «Точка-У» Украины

Итоги 146 дня спецоперации на Украине подвели в Министерстве обороны РФ. В Камышевахе Запорожской области российским высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор», уничтожили до 200 боевиков. Нанесли удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Долине ДНР. В результате этого уничтожили более 60 человек личного состава, семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

За сутки поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах Северска, Серебрянки, Дроновки, Опытное, Красное, Звановки, Ивано-Дарьевки, Парасковиевки и Иванграда ДНР. Российская артиллерия, ракетные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразили семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, живую силу и военную технику ВСУ в 197 районах.

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области. В районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехватили четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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