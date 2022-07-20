Мировая распродажа казначейских облигаций США начала угрожать американской экономике

Вадим Карасев

На протяжении пяти месяцев страны мира массово распродают долговые обязательства правительства Соединенных Штатов, а вложения Китая в американскую экономику рухнули до минимума 2010 года. О "лихорадке" рынка казначейских облигаций США рассказал в своем телеграм-канале политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт указал на сокращение инвестиций в "трежерис" Саудовской Аравией, Бразилией и Японией. Зарубежные вложения в госдолг Вашингтона сокращаются с той же скоростью, которая отмечалась только после избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году и с началом пандемии.

Такая тенденция обусловлена в первую очередь экономическими причинами, поскольку нет смысла приобретать облигации США с доходностью 3%, когда долларовая инфляция разогналась до 9%. Политолог констатирует: это только потеря денег.

"В прошлом это еще можно было объяснить платой за безопасность. Сейчас же, после заморозки резервов России, ни о какой безопасности активов речи больше не идет. В незападных странах теперь десять раз подумают, прежде чем вкладываться в "трежерис". Особенно это актуально для Китая - в случае, если он проведет свою операцию на Тайване".

Сегодняшняя ситуация осложнена тем, что в связи с рекордным уровнем инфляции ФРС уже нельзя подчистую скупать гособлигации, "заливая" деньги в экономику. Теперь же американское казначейство вынуждено будет снова играть по рыночным правилам и искать новые способы привлечения инвесторов. Однако в случае, если с иностранным спросом на облигации США и дальше будут проблемы, то ставки по ним вырастут еще сильнее. Тогда же содержать "распухший" госдолг размером в более $30 трлн станет совсем проблематично. Что касается плана Б, то США могут попытаться "обнулиться", списав свои долги с помощью крупного конфликта или мирового долгового кризиса.

Отметим, что складывающаяся на сегодняшний день ситуация является непривычной для Вашингтона, поскольку прошлые 10-15 лет объем американских казначейских облигаций в руках иностранцев только увеличивался. Еще в мае Китай выбросил на рынок порцию казначейских облигаций в более $30 млрд. На февраль у Пекина на руках было $1,2 трлн облигаций. Казалось бы, что при таком объеме $30 млрд - сумма небольшая, но в течение трех месяцев КНР избавилась от около 8% объема. Эксперты указывают, что продавать больше - опасно, поскольку это грозит обрушением рынка. Всего в мае страны (вместе с Китаем) продали "трежерис" на $109 млрд, в апреле - $167 млрд.