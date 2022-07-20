Мировая распродажа казначейских облигаций США начала угрожать американской экономике
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Мировая распродажа казначейских облигаций США начала угрожать американской экономике

Мировая распродажа казначейских облигаций США начала угрожать американской экономике

На протяжении пяти месяцев страны мира массово распродают долговые обязательства правительства Соединенных Штатов, а вложения Китая в американскую экономику рухнули до минимума 2010 года. О "лихорадке" рынка казначейских облигаций США рассказал в своем телеграм-канале политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт указал на сокращение инвестиций в "трежерис" Саудовской Аравией, Бразилией и Японией. Зарубежные вложения в госдолг Вашингтона сокращаются с той же скоростью, которая отмечалась только после избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году и с началом пандемии.


Такая тенденция обусловлена в первую очередь экономическими причинами, поскольку нет смысла приобретать облигации США с доходностью 3%, когда долларовая инфляция разогналась до 9%. Политолог констатирует: это только потеря денег.

"В прошлом это еще можно было объяснить платой за безопасность. Сейчас же, после заморозки резервов России, ни о какой безопасности активов речи больше не идет. В незападных странах теперь десять раз подумают, прежде чем вкладываться в "трежерис". Особенно это актуально для Китая - в случае, если он проведет свою операцию на Тайване".

Сегодняшняя ситуация осложнена тем, что в связи с рекордным уровнем инфляции ФРС уже нельзя подчистую скупать гособлигации, "заливая" деньги в экономику. Теперь же американское казначейство вынуждено будет снова играть по рыночным правилам и искать новые способы привлечения инвесторов. Однако в случае, если с иностранным спросом на облигации США и дальше будут проблемы, то ставки по ним вырастут еще сильнее. Тогда же содержать "распухший" госдолг размером в более $30 трлн станет совсем проблематично. Что касается плана Б, то США могут попытаться "обнулиться", списав свои долги с помощью крупного конфликта или мирового долгового кризиса.

Отметим, что складывающаяся на сегодняшний день ситуация является непривычной для Вашингтона, поскольку прошлые 10-15 лет объем американских казначейских облигаций в руках иностранцев только увеличивался. Еще в мае Китай выбросил на рынок порцию казначейских облигаций в более $30 млрд. На февраль у Пекина на руках было $1,2 трлн облигаций. Казалось бы, что при таком объеме $30 млрд - сумма небольшая, но в течение трех месяцев КНР избавилась от около 8% объема. Эксперты указывают, что продавать больше - опасно, поскольку это грозит обрушением рынка. Всего в мае страны (вместе с Китаем) продали "трежерис" на $109 млрд, в апреле - $167 млрд.

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По материалам: uposters.ru

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