Напоминаем: Новинка Game Pass игра Watch Dogs 2 поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S
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Напоминаем: Новинка Game Pass игра Watch Dogs 2 поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S

Напоминаем: Новинка Game Pass игра Watch Dogs 2 поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S


В подписку Game Pass компания Microsoft добавила очередную игру Ubisoft. На сей раз, это проект Watch Dogs 2 — игра, которая вышла в 2016 году. После релиза игра не получила оптимизацию до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Тем не менее, на Xbox Series X | S игроки все же имеют доступ к лучшей консольной версии игры.

Напоминаем, что игра Watch Dogs 2 на приставках Xbox Series X | S добавлена в программу FPS Boost. Проект предлагает 60 FPS, как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S. Более того, функция FPS Boost активирована по умолчанию, а это означает, что игра не имеет падения разрешения при ее активации. Работает Watch Dogs 2 в 1080p.

Таким образом, запуская по Game Pass на Xbox Series X | S игру Watch Dogs 2, вы получаете 60 FPS. Стоит сказать, что первая Watch Dogs тоже имеет поддержку 60 FPS.


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Watch Dogs®2

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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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