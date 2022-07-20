Народные приметы: к чему падает икона, теряется нательный крест, гаснет и падает свеча в церкви, теряется Библия

Народные приметы могут объяснить, к чему падает икона, теряется нательный крестик, гаснет свечка в храме и теряется Библия. Стоит отметить, что предки почитали приметы, поэтому верили в их значение.

К чему теряется нательный крестик

В народе есть очень большое количество примет, в основном на праздники, но есть и на обычные, ежедневные дела. Особое внимание всегда уделялось христианским приметам, в основном, тем вещам, к которым верующие люди испытывали большое благоговение.

По традиции, люди издавна привыкли верить в тайный смысл того или иного явления. Даже если и христианской верой ничего не предусмотрено. Однако такие традиции и приметы передавались из поколения в поколение и существуют в современном мире.





В утрате крестика православная церковь не усматривает никакого негативного смысла. Но в народе считают, что такая потеря способна привести не только к потере материального, но и к утрате связи со Всевышним. Иными словами, теряется вера в Бога. Поэтому нужно более ответственно относиться к такой ситуации – отправиться в храм, помолиться, покаяться.

Есть и другая трактовка потери. Некоторые считают, что такой крестик уже выполнил свою миссию и больше не имеет силу. А его утрата является толчком к покупке нового. Потерянный крестик освобождает человека от тяжкой ноши и негативных мыслей. Человек может освободиться от печали и тоски, раздражительности и негатива.

К чему падает икона по приметам

Часто люди задаются вопросом: чем грозит падение иконы? Пожилые люди считают, что это точно к недобрым известиям или делам. Если падает икона, значит случится что-то плохое, ведь это связано с темной силой.





В соответствии с народными приметами, падение иконы грозит обернуться огромной бедой. Это может быть смерть близкого человека, разлад в семье и потеря работы. Однако церковь не имеет детальной трактовки такой ситуации, как и не признает примет, которые были придуманы в народе.

Некоторые верующие считают, что падение иконы означает духовное падение человека, на которое указывает сам Всевышний. Если вы в это верите и боитесь, то после падения иконы стоит сходить в церковь и прочесть молитву именно той иконе, которая упала в вашем доме.

Есть такое поверье: упавшая икона в доме говорит о том, что тут живет нечистая сила. Часто она падает именно в том месте, где пребывает сгусток отрицательной энергии. В таком случае лучше почистить пространство с помощью церковной свечки.

Гаснет свеча в храме, потерялась Библия: к чему это?

Если в церкви гаснет свеча, это означает сомнения и неуверенность в своей вере, боязнь что-то с этим делать. В соответствии с народными приметами, особенно это проявляется в том случае, если свечка тухнет не сразу, а стоит с дрожащим пламенем на протяжении некоторого времени. Эта примета похожа на ту, которая говорит о потере крестика.





Утраченная Библия также говорит об утрате веры. В таком случае нужно постараться найти потерянную вещь. Если же не выходит этого сделать, единственным верным решением будет покупка другого Священного писания. Так вера не исчезнет вместе с Библией.

Не стоит переживать, если по неосторожности упала свеча в церкви. Так бывает, от случайностей никто не застрахован, нужно просто быть внимательнее. Если же вы не раз поставили свечу, и она все время падает, то нужно обратить внимание, с какой целью вы ее ставите. Если за здравие, то упавшая свеча говорит о скорых болезнях. Если же за упокой, значит душа покойника не может найти свое место. Поэтому о покойнике нужно помолиться, чтобы он скорее нашел свой путь.

Дурной приметой считается смерть священнослужителя. Считается, что в таком случае в жизни может случиться что-то очень страшное. За смертью священника может последовать еще одна. Поэтому стоит подумать о своей жизни и постараться понять, что вы делали неправильно, после чего искренне покаяться.