Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем

Ведущая Настя Ивлеева шокировала своим поведением. 31-летняя телеведущая и блогерша через год после развода вновь вспомнила о бывшем избраннике. Настя Ивлеева пригласила Алексея Узенюка, более известного как Элджей, на ужин. Экс-ведущая шоу «Орел и решка» воссоединилась с рэпером в символичный день, когда должна была состояться третья годовщина их свадьбы. Настя и Элджей развелись в 2021 году, а сейчас продолжают поддерживать дружеские отношения. Для важного события телеведущая выбрала расслабленный образ в хип-хоп-стиле. Настя облачилась в белую футболку, вельветовые свободные брюки и туфли на шпильке. «У нас сегодня годовщина!» — напомнила Ивлеева. «Я должен был первым поздравить, ты опять всё портишь», — ответил Узенюк. Пока музыкант отбегал в магазин, Настя поделилась своими эмоциями. «Я знаю, что сейчас у вас в голове возникла тонна вопросов. Ответов на них не будет. Мы решили, что такие благословенные, почтенные дни нужно праздновать. Почему нет? Мы не чужие друг другу люди», — пояснила Ивлеева.Бывшие супруги забронировали столик на летней веранде в центре Москвы. Интернет-звезда вручила Элджею несколько подарков. Сначала Настя протянула рэперу открытку с одним из своих комедийных образов. «Чтобы ты всегда помнил, как выглядит твоя любимая, единственная и неповторимая», — пошутила Настя. Исполнитель хита «Розовое вино» пообещал наклеить фотографию на чехол смартфона. Телеведущая также заказала торт с совместной фотографией и принесла бывшему мужу книгу Натальи Красновой о разводе. Артистка также обнародовала кадры совместной прогулки. Бывшие супруги забавно подкалывали друг друга. Алексей прокатил Настю на спине. Он очень переживал о том, что у нее сползут брюки. «У тебя попа не торчит? А то стыдно перед тещей будет», — высказался Узенюк в YouTube-блоге Насти Ивлеевой. Поклонники Насти пришли в восторг от идиллии в ее отношениях с мужем. «Вы с Элджеем очень мило смотритесь», «Хоть бы они снова поженились», «Кадры с Элджеем такие душевные, прямо семья. Приятно смотреть», «Миритесь уже! Такая пара!», «Их отношения как сериал», — высказались блогеры.