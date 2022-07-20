Николаев разъяснил новую норму закона о садоводстве

В связи с тем, что многие россияне живут постоянно в садовом некоммерческом товариществе (СНТ), принято решение разрешить субъектам России включать территорию садоводства в границы населенного пункта. Об этом 20 июля сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев в пресс-центре «Парламентской газеты».

Депутат напомнил, что такая мера введена в рамках принятого 14 июля закона об огородничестве. Документ в первую очередь поможет урегулировать взаимоотношения между членами правления товарищества и дачниками.

«Ранее мы разрешили дачникам перевести дачный дом в жилой, стало возможным прописываться в СНТ. Многие из таких товариществ находятся в черте города, но живут они по своим законам, — пояснил Николаев. — Следующим шагом стала возможность включения поселков в черту населенного пункта, либо создание нового населенного пункта».

По словам депутата, в данном процессе многое будет зависеть от нормативной базы, потому что требования и условия такого включения СНТ должны быть прописаны на региональном уровне.



