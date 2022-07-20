Николай Цискаридзе решил улететь из России
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Николай Цискаридзе решил улететь из России

Николай Цискаридзе решил улететь из России
Звезда балета Николай Цискаридзе признался, почему уехал. Российский артист балета Николай Цискаридзе сообщил об отъезде из России. Балетмейстер закончил учебный год и решил отправиться в отпуск в Грузию. «Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились», – написал педагог в соцсетях.
Почти десять лет Николай Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. А с этого года артист стал ведущим развлекательной программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На этой должности он сменил Максима Галкина, который уехал в Израиль вместе с семьей.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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