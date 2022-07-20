Николай Цискаридзе решил улететь из России

Звезда балета Николай Цискаридзе признался, почему уехал. Российский артист балета Николай Цискаридзе сообщил об отъезде из России. Балетмейстер закончил учебный год и решил отправиться в отпуск в Грузию. «Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились», – написал педагог в соцсетях.Почти десять лет Николай Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. А с этого года артист стал ведущим развлекательной программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На этой должности он сменил Максима Галкина, который уехал в Израиль вместе с семьей.