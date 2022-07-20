Новак: Россия не будет поставлять нефть, если ее цена окажется ниже затрат на добычу
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Новак: Россия не будет поставлять нефть, если ее цена окажется ниже затрат на добычу

Новак: Россия не будет поставлять нефть, если ее цена окажется ниже затрат на добычу

Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если на нее введут ограничения и ее цена окажется ниже затрат на добычу. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — сказал вице-премьер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжит работать с европейскими союзниками над ограничением цен на российскую нефть, чтобы лишить Владимира Путина доходов от ее продажи. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов саркастически высказался о намерениях американского лидера и призвал его сначала снизить цены на бензин в США, где несколько месяцев подряд был установлен рекорд стоимости.

Ранее Новак заявил, что идея стран «Большой семерки» установить лимит на цену российской нефти может привести к дисбалансу рынка, росту котировок и, соответственно, к росту стоимости на энергоносители в мире. Страны «семерки» пытаются вмешаться в рыночные механизмы, сказал он.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 15 июля, что Правительство РФ разработало план создания национального эталонного сорта нефти. Это требуется для того, чтобы противостоять планам крупных европейских стран и США ограничить цены на российскую нефть. Банк России подтвердил, что такая работа идет, а ему отведена задача разработать систему национальных индексов.

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По материалам: pnp.ru

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