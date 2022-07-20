Новый дом Оксаны Самойловой

На днях Оксана Самойлова порадовала фанатов известием о переезде. Блогер рассказала, что семья в нынешнем составе «переросла» свой старый дом, и супруги целых 2 года искали ему замену. Когда они уже было отчаялись, им подвернулся чудесный вариант.

Переезд осуществляли в максимально сжатые сроки. Оксана даже не стала дожидаться своего супруга, который в данный момент гастролирует по городам Черноморского побережья. Все вещи собрали буквально за один день, упаковав их в коробки. Семья даже устроила фотосессию, наклеив на одну из коробок изображение Дениса.





Сегодня Самойлова решила провести небольшой рум-тур по новому жилищу. Огромный особняк поражает воображение: внутри несколько больших спален, спа-зона с крытым бассейном и джакузи, лифт на 13 человек, гостевые комнаты и красивая территория вокруг. Оксана очень рада своему выбору.

Многодетная мать показала, по каким длинным коридорам ездит на машинке ее сын Давид. Тут и правда можно «потеряться», так как коридор уходит далеко вглубь, что даже не видно его конца. Мальчику одно раздолье гонять по такому помещению.





Оксана показала и комнату средней дочки Леи. В ней, к слову, нет ничего лишнего – большая кровать, телевизор, шкафы для вещей, окно в пол. Но помещение очень большое, просторное, оформлено в светлых тонах. Просто, но со вкусом.





По словам Оксаны, в этом доме сбылась мечта ее младшей дочери Мии – девочка хотела, чтобы в ее комнате была ванная, но в старом доме не было возможности ее установить. На этот раз ее желание было выполнено – теперь Мия может купаться в собственной ванной, когда того пожелает.





В большом особняке (количество этажей неизвестно) есть не только лестницы, но и огромный лифт, рассчитанный на 13 человек. Зеркальные стены выглядят очень красиво и эффектно.





Вместительная кухня в светлых тонах с разнообразной техникой вмещает много человек. Так, все дочки с подружкой легко разместились перед плитой, где готовили ужин – большую кастрюлю с Дошираком.





Также в доме Оксаны есть настоящая спа-зона для релакса – огромный бассейн, джакузи с горячей бурлящей водой, камин, лежаки. Бизнесвумен призналась, что даже не рассчитывала на такую удачу. Теперь семья из 6 человек может плавать в любое время года. Напомним, что бассейн в предыдущем доме был летний, и семья «замораживала» его на зиму.





В общем, приобретением Оксана очень довольна. Теперь у каждого ребенка есть своя красивая комната, а у супружеской четы – прекрасная спальня с панорамными окнами. Всем нашлось место в новом доме, для игр, отдыха, творчества и развития.