Один гектар леса горел в Иркутской области на утро 20 июля

Утром 20 июля в лесном фонде Иркутской области действовал пожар на одном гектаре в Ольхонском районе. Локализовали три возгорания на площади 301 гектар в Катангском районе, сообщают в пресс-службе правительства региона.

В тушении лесных пожаров 19 июля был задействован 271 человек и шесть единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли один самолет Ан-2 и два легкомоторных.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в России действует 102 лесных пожара на площади 18 020 гектаров. Максимальное количество возгораний — в Хабаровском крае. Там горит лес на 5 662 гектарах.