Один гектар леса горел в Иркутской области на утро 20 июля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Один гектар леса горел в Иркутской области на утро 20 июля

Один гектар леса горел в Иркутской области на утро 20 июля

Утром 20 июля в лесном фонде Иркутской области действовал пожар на одном гектаре в Ольхонском районе. Локализовали три возгорания на площади 301 гектар в Катангском районе, сообщают в пресс-службе правительства региона.

В тушении лесных пожаров 19 июля был задействован 271 человек и шесть единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли один самолет Ан-2 и два легкомоторных.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в России действует 102 лесных пожара на площади 18 020 гектаров. Максимальное количество возгораний — в Хабаровском крае. Там горит лес на 5 662 гектарах.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша накинулась на Дмитрия Тарасова
«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша
Мужчина в нижнем белье попал в прямой эфир и насмешил зрителей
Мужчина в нижнем белье попал в прямой эфир и насмешил зрителей
Один гектар леса горел в Иркутской области на утро 20 июля
Один гектар леса горел в Иркутской области на утро 20 июля
Великие женщины в истории человечества: под какими знаками зодиака они родились
Великие женщины в истории человечества: под какими знаками зодиака
В Украине ликвидировали подпольную майнинг-ферму
В Украине ликвидировали подпольную майнинг-ферму
Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории Украины
Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории
Возле Донецка погиб шведский офицер
Возле Донецка погиб шведский офицер
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина
Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина
Объяснена невозможность быстрого поиска новых поставщиков газа для Европы
Объяснена невозможность быстрого поиска новых поставщиков газа для
3AC задолжал около $27 млн проекту Moonbeam из экосистемы Polkadot
3AC задолжал около $27 млн проекту Moonbeam из экосистемы Polkadot

Топ на сегодня

«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни
«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского судится за алименты на дочь
«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Женский гороскоп на 20 июля 2022 года: многие знаки зодиака столкнутся с изменениями в разных сферах жизни
Женский гороскоп на 20 июля 2022 года: многие знаки зодиака
Российский город окутало едким дымом
Российский город окутало едким дымом

Еще по теме

Пять пожаров на площади 511 гектаров действует в Иркутской области
97,3 гектара леса горело в Иркутской области утром 3 июля
Утром 17 июля в лесах Иркутской области действовал один пожар
Девять лесных пожаров действует в Иркутской области 2 июля