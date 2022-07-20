Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина

Вадим Карасев

Представитель Кремля Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина осенью

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал ТАСС ряд зарубежных визитов, которые глава государства планирует совершить осенью. По его словам, в настоящее время ведется их подготовка.

«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — заявил официальный представитель Кремля, не уточнив, какие именно страны Путин собирается посетить.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Он не исключил возможности очного участия российского лидера в саммите.