Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина
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Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина

Песков анонсировал ряд зарубежных визитов ПутинаПредставитель Кремля Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина осенью

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал ТАСС ряд зарубежных визитов, которые глава государства планирует совершить осенью. По его словам, в настоящее время ведется их подготовка.

«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — заявил официальный представитель Кремля, не уточнив, какие именно страны Путин собирается посетить.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Он не исключил возможности очного участия российского лидера в саммите.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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