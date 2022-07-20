Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
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Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)

Ни мысли крамольнойСегодня мы уже почти не обращаем внимания на объявления. Что такого важного мы можем узнать на этих белых квадратиках с буквами? Все необходимое мы и так узнаем в своем смартфоне. Но не стоит сбрасывать народный креатив со счетов. Порой одно такое объявление может поднять настроение на целый день.

Ни мысли крамольной


Мотоциклистам противопоказано

Мотоциклистам противопоказано
С любовью и уважением

С любовью и уважением
Г — гостеприимство

Г — гостеприимство
Кабанчики

Кабанчики
Надеемся, он найдёт своего Чебурашку

Надеемся, он найдёт своего Чебурашку
Простите ради бога!

Простите ради бога!
Туалетный юмор на буровой платформе

Туалетный юмор на буровой платформе
Важная информация

Важная информация
Рублём и хлыстом

Рублём и хлыстом
Беззаботные алкаши

Беззаботные алкаши
Новые соседи

Новые соседи
Про Персика

Про Персика
Они хорошо устроились!

Они хорошо устроились!
Крик души

Крик души
Интересно, дождался?

Интересно, дождался?
Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:

Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:
# Главные новости
По материалам: триникси

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Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
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