Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Сегодня, 06:40 Вадим КарасевСегодня мы уже почти не обращаем внимания на объявления. Что такого важного мы можем узнать на этих белых квадратиках с буквами? Все необходимое мы и так узнаем в своем смартфоне. Но не стоит сбрасывать народный креатив со счетов. Порой одно такое объявление может поднять настроение на целый день.
Ни мысли крамольной
Мотоциклистам противопоказано
С любовью и уважением
Г — гостеприимство
Кабанчики
Надеемся, он найдёт своего Чебурашку
Простите ради бога!
Туалетный юмор на буровой платформе
Важная информация
Рублём и хлыстом
Беззаботные алкаши
Новые соседи
Про Персика
Они хорошо устроились!
Крик души
Интересно, дождался?
Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:
По материалам: триникси