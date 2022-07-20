Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)

Вадим Карасев

Сегодня мы уже почти не обращаем внимания на объявления. Что такого важного мы можем узнать на этих белых квадратиках с буквами? Все необходимое мы и так узнаем в своем смартфоне. Но не стоит сбрасывать народный креатив со счетов. Порой одно такое объявление может поднять настроение на целый день.Ни мысли крамольнойМотоциклистам противопоказаноС любовью и уважениемГ — гостеприимствоКабанчикиНадеемся, он найдёт своего ЧебурашкуПростите ради бога!Туалетный юмор на буровой платформеВажная информацияРублём и хлыстомБеззаботные алкашиНовые соседиПро ПерсикаОни хорошо устроились!Крик душиИнтересно, дождался?Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там: