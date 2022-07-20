Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)

Вадим Карасев

Предлагаем посмотреть на подборку необычных, интересных и гигантских арт-объектов, авторы которых предлагают человеку почувствовать себя муравьем. Проектировщики решили изменить величину хорошо знакомых нам предметов до исполинских размеров. Давайте поглядим на эти впечатляющие инсталляции.Жёлтый кролик огромных размеров на площади одного из городов в ШвецииСамый большой комод в мире, расположенный в СШАГигантское кресло из торгового центра. В универмаге Шанхая установили кресло шириной 7,7 метров. Этот огромный предмет способен трансформироваться в сцену.Сцена для демонстрации оперы, установленная в 1999 годуСамое большое кресло-качалка в миреИзвестная скульптура купальщицы, расположенная в ГерманииАлюминиевый скелет огромного змеяВ Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки. Она весит 400 килограммов и достигает 5 метров в высотуОгромная лиса, от вида которой становится слегка не по себе. Студент Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег создали гигантскую и реалистичную фигуру чернобурой лисицы. Не повезёт тому, кто наткнётся на этот шедевр современного искусства поздно вечеромГигантская иголка с пуговицей, обозначающие район искусств на МанхэттенеКуда поедем?Ложка для великанаКреативная реклама обувиГигантский паук висит на улице возле музея в АвстралииГигантская деревянная прищепка