Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
Сегодня, 11:15 Вадим КарасевПредлагаем посмотреть на подборку необычных, интересных и гигантских арт-объектов, авторы которых предлагают человеку почувствовать себя муравьем. Проектировщики решили изменить величину хорошо знакомых нам предметов до исполинских размеров. Давайте поглядим на эти впечатляющие инсталляции.
Жёлтый кролик огромных размеров на площади одного из городов в Швеции
Самый большой комод в мире, расположенный в США
Гигантское кресло из торгового центра. В универмаге Шанхая установили кресло шириной 7,7 метров. Этот огромный предмет способен трансформироваться в сцену.
Сцена для демонстрации оперы, установленная в 1999 году
Самое большое кресло-качалка в мире
Известная скульптура купальщицы, расположенная в Германии
Алюминиевый скелет огромного змея
В Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки. Она весит 400 килограммов и достигает 5 метров в высоту
Огромная лиса, от вида которой становится слегка не по себе. Студент Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег создали гигантскую и реалистичную фигуру чернобурой лисицы. Не повезёт тому, кто наткнётся на этот шедевр современного искусства поздно вечером
Гигантская иголка с пуговицей, обозначающие район искусств на Манхэттене
Куда поедем?
Ложка для великана
Креативная реклама обуви
Гигантский паук висит на улице возле музея в Австралии
Гигантская деревянная прищепка
По материалам: триникси