Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
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Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)

Жёлтый кролик огромных размеров на площади одного из городов в ШвецииПредлагаем посмотреть на подборку необычных, интересных и гигантских арт-объектов, авторы которых предлагают человеку почувствовать себя муравьем. Проектировщики решили изменить величину хорошо знакомых нам предметов до исполинских размеров. Давайте поглядим на эти впечатляющие инсталляции.

Жёлтый кролик огромных размеров на площади одного из городов в Швеции


Самый большой комод в мире, расположенный в США

Самый большой комод в мире, расположенный в США
Гигантское кресло из торгового центра. В универмаге Шанхая установили кресло шириной 7,7 метров. Этот огромный предмет способен трансформироваться в сцену.

Гигантское кресло из торгового центра
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Сцена для демонстрации оперы, установленная в 1999 году
Самое большое кресло-качалка в мире

Самое большое кресло-качалка в мире
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Известная скульптура купальщицы, расположенная в Германии
Алюминиевый скелет огромного змея

Алюминиевый скелет огромного змея
В Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки. Она весит 400 килограммов и достигает 5 метров в высоту

В Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки
Огромная лиса, от вида которой становится слегка не по себе. Студент Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег создали гигантскую и реалистичную фигуру чернобурой лисицы. Не повезёт тому, кто наткнётся на этот шедевр современного искусства поздно вечером

Огромная лиса, от вида которой становится слегка не по себе
Гигантская иголка с пуговицей, обозначающие район искусств на Манхэттене

Гигантская иголка с пуговицей, обозначающие район искусств на Манхэттене
Куда поедем?

Куда поедем?
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Гигантский паук висит на улице возле музея в Австралии
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Гигантская деревянная прищепка
# Главные новости
По материалам: триникси

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Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
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