Показали геймплей Way of the Hunter — симулятора охотника нового поколения

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic анонсировало в апреле этого года игру Way of the Hunter. Проект представляет собой симулятор охоты на животных и птиц. Разработчики обещают, что проект будет иметь реалистичную баллистику и интересный сюжетный режим. По сюжету, в Way of the Hunter главный герой заселяется в домик в лесу, где ему предстоит охотиться на различную живность. В игре также заявлен кооперативный режим.

Сегодня разработчики Way of the Hunter опубликовали новое видео, в котором показали геймплей. В видео можно посмотреть на сам процесс охоты — от выслеживания дичи до убийства, жилище главного героя и его украшательство, обширные локации и многое другое.

Напомним, что релиз Way of the Hunter состоится 16 августа на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. На Xbox One и Playstation 4 игра не выйдет.