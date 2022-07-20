Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории Украины
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Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории Украины

Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории УкраиныПосольство РФ в США заявило, что Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины

Посольство РФ в США заявило, что Россия в ходе спецоперации «возвращает мир на освобожденные территории Украины». Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Таким образом российские дипломаты отреагировали на обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы намеревается «аннексировать украинские территории».

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — подчеркнули в посольстве.

Там добавили, что на оказание помощи городам Украины «поднялась вся страна», не только органы власти и общественные организации, но и неравнодушные россияне. Продолжается восстановление инфраструктуры, жилья и социальных объектов, не прекращаются поставки гуманитарной помощи.

Ранее США пригрозили Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России. О возможности их введения заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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