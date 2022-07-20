Праздник Казанской Божьей Матери отмечают 21 июля 2022 года: молитва, запреты, приметы, открытки

В мире православной религии день Казанской Божией Матери празднуют несколько раз в году. Первое верование отмечается 21 июля – во имя памяти иконы Казани. Второе празднование припадает на 4 ноября. Многие верующие считают, что те молитвы, обращенные в этот день к пресвятой Богородице, имеют грандиозную силу и способны творить чудо.

История Казанской Божьей Матери

Верующие уверены, что икона «Казанской Божьей матери» может исцелить человека от любой хвори, уже были случаи, когда слепые люди просили исцеления и получали его. Также она спасла родину от напасти врага.

Казанская Божья Матерь всегда являлась покровительницей семейного очага. Икону ее дарят на венчание и на свадебную церемонию, а так же, когда крестят детей. Когда люди обращаются к иконе ее, она дарит исцеление от многих болезней.

В 1579 году случился пожар в Казани, который уничтожил большую часть города. В возрасте 10 лет во сне к Матроне пришла Богородица и велела девице достать ее лик из-под пепла. Матрона послушала и сделала все, как ей было сказано, на глубине более метра была найдена икона.

Явилась Богородица 21 июля и с того времени – этот день принято праздновать в Православных Церквях. На том месте, где когда-то нашли лик ее, возвели монастырь девичий. Монахиней первой в этом Богородицком монастыре стала Матрона и приняла она тогда имя Мавры.

Дальше сделали множество копий иконы и распространили их во многие епархии православных церквей. В двадцатом веке уже с точностью не могли узнать, где же истинная икона Богородицы. Но многие уверены, что она по-прежнему хранится все в том, же монастыре.

В чем помогает молитва к Казанской Божьей Матери





Люди, молясь перед образом иконы Казанской Божьей Матери, обращаются к святой с самыми разными проблемами. В основном это делают, когда человек стоит на распутье и уже нет сил справиться с бедностью или горем, которое произошло в его жизни. Во время молитвы многим приходит понимание и ответы на их просьбы.

Молясь Казанской Божьей Матери можно излечиться от болезни и даже стать зрячим, не только физически, но и духовно. Икону «Казанской» заботливые матеря с давних времен, ставили у кровати маленького ребенка, чтобы она присматривала и защищала младенца.

Во время венчания и свадьбы дарят икону, которая благословляет пару на долгую и счастливую совместную жизнь.

Приметы связанные с иконой Казанской Божьей Матери

Старшее поколение с давних времен считала, что лик Богородицы стоит на защите женщин. Прекрасная половина человечества в день празднования делают защитные обряды.

Чтобы быть красивой и избежать старости рано утром в этот день женщины шли в березовую рощу и находили там листочки, которые подняты инеем. Лист березы срывали и глядели в него как в отражение зеркала. Принято считать, что такой обряд дарует молодое и привлекательное лица на целый год.





Еще по одному обряду женщины со Спаса запасали немного меда свяченого и большое яблоко. При недостатках на лице девушка очищала яблоко от кожуры и тем самым убирала все проблемы со своей кожи. Мякоть яблока натирали на терке и перемешивали с медом. Такую маску необходимо нанести на лицо и произнести молитву, После такого средства все проблемы с лица сойдут, а оно станет светлым и гладким.

Чего не следует делать в день Казанской Божьей Матери

Не смотря на то, что этот день официально не является выходным и работать в этот день Православная царьков разрешает. Но глубоко верующие люди знают, что этот день стоит посвятить молитве и не притрагиваться к домашним делам. Считается, что в этот день вся работа дается с трудом не приносит нужного результата.

Еще верующие люди уверяют, что ни в коем случае не стоит в этот день ругаться. Плакать и грустить тоже не советуют, а главное не жалеть о содеянном.





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