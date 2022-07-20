Проект распознавания NFT-контента Optic привлек $11 млн
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Проект распознавания NFT-контента Optic привлек $11 млн

Проект распознавания NFT-контента Optic привлек $11 млн


Стартап Optic, занимающийся аутентификацией NFT с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ), привлек $11 млн в ходе посевного раунда финансирования. Об этом сообщает The Block.


Раунд возглавили Kleiner Perkins и Pantera Capital. В числе участников: Greylock Partners, Lattice Capital, OpenSea, Circle, Polygon, CoinDCX, Neon DAO и Flamingo DAO.


Optic направит средства на создание базовой ИИ-инфраструктуры и расширение команды. Проект запустит новые инструменты для создателей NFT и коллекционеров, а также публичный API для Web3-разработчиков.


Компанию основали в 2021 году экс-директор по продуктам Google Андрей Дороничев, программисты Роман Доронин и Влад Виноградов. Стартап разрабатывает ИИ-движок для распознавания контента NFT. 


В Optic заявляют, что ежедневно обрабатывают миллионы коллекционных токенов, сопоставляя их для определения подлинности. Автоматизированные инструменты мониторинга уведомляют о результатах маркетплейсы, бренды и владельцев NFT.


"Optic выходит за рамки других сервисов, которые мы оценивали с точки зрения отклика и точности сопоставления, и это один из многих факторов, приведших к решению стать их клиентами", — заявил директор по продукту OpenSea Шива Раджараман.


В июне основатель и CEO крупнейшего NFT-маркетплейса Дэвид Финзер рассказал, какие меры в OpenSea предприняли для борьбы с мошенничеством и плагиатом. Он также анонсировал дальнейшие инвестиции в дополнительные решения в этой области.


В феврале платформа сообщила, что более 80% созданных с помощью опции бесплатного выпуска NFT оказались подделкой или спамом.


Напомним, в июне совокупный объем торгов на NFT-маркетплейсах составил $1,04 млрд, обвалившись на 74% против майского показателя. На этом фоне в OpenSea объявили об увольнении 20% персонала.

# Экономика nft, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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