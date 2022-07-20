Простой рецепт булочки к чаю, которую приготовят даже самые неопытные 😉

И больше не надо упрашивать маму или бабушку. Сами, все сами

Начнем с необходимых ингредиентов. Загляните-ка в холодильник с небольшой проверкой, вдруг чего не хватает

Перейдем к тесту.

Теста без муки не бывает))

А теперь перейдем к самому приятному.

Дадим тесту подняться.

Готово?

У нас самый классический вариант - будущие круглые румяные булочки.

Разложим наши творения на противень.

Вернемся к яйцам. Отделим белки от желтков.

Помажем сверху каждую булочку желтком.

Добавим черного тмина или кунжута, если они найдутся на кухне.

Устраивайтесь поудобнее и наблюдайте за процессом. Ведь это ваша первая выпечка! Или одна из первых :)

Приятного аппетита!

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.