Простой рецепт булочки к чаю, которую приготовят даже самые неопытные 😉
Сегодня, 18:20
И больше не надо упрашивать маму или бабушку. Сами, все сами
Начнем с необходимых ингредиентов. Загляните-ка в холодильник с небольшой проверкой, вдруг чего не хватает
Перейдем к тесту.
Теста без муки не бывает))
А теперь перейдем к самому приятному.
Дадим тесту подняться.
Готово?
У нас самый классический вариант - будущие круглые румяные булочки.
Разложим наши творения на противень.
Вернемся к яйцам. Отделим белки от желтков.
Помажем сверху каждую булочку желтком.
Добавим черного тмина или кунжута, если они найдутся на кухне.
Устраивайтесь поудобнее и наблюдайте за процессом. Ведь это ваша первая выпечка! Или одна из первых :)
Приятного аппетита!
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор