Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца

Вадим Карасев

Противостояние, именуемое также оппозицией, является достаточно благоприятным аспектом. Солнце и Плутон, сливаясь в этом аспекте, очень хорошо синергируют вместе. Астрологи рассказали, каковы будут последствия этого взаимодействия.

Ранее мы рассказывали о том, какие бывают аспекты планет. Оказывается, их очень много, но противостояние является одним из самых гармоничных. Плутон и Солнце сегодня сделают нас счастливее, так что не сомневайтесь в том, что с вами случится что-то хорошее.

Сила добра

В этот день Солнце и Плутон своей связью породят ауру оптимизма и добра. Люди с высокой вероятностью станут гораздо реже ссориться, выяснять отношения. Большинство конфликтов сойдут на нет. Если у вас были какие-то негативные мысли, им тоже суждено будет испариться. Сама по себе ваша душа вряд ли очистится. Нужно будет помочь ей, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют больше времени проводить с семьей, а также с близкими друзьями. Старайтесь делать больше хороших поступков, ведь этот день создан именно для этого. Ваша доброта вернется сторицей, причем весьма скоро.

Приятные изменения

Жизни многих людей изменятся. Кому-то придет в голову гениальная идея, а кому-то удастся встретиться с положительными последствиями недавно принятых решений. Если вы давно ждете, что у вас появятся позитивные мысли и что-то хорошее в жизни, то знайте, что сегодня вероятность такого исхода максимальна.

Также могут произойти что-то приятное и совершенно случайное. Например, вы можете получить прибавку к зарплате, либо повстречать на своем пути интересного человека, который подарит вам уверенность в себе, поможет вам стать успешнее.

Повышение удачи

Любые созидательные поступки будут обречены на успех. Если в вашем сердце живет любовь, то любые дела, продиктованные этим чувством, станут максимально успешными. Например, можно помочь кому-то из близких или друзей преодолеть препятствия на пути к мечте, к счастью.

Если кто-то очень остро нуждается в поддержке, обязательно окажите ее этому человеку. Это идеальный день для благотворительности. Не бойтесь делиться с окружающими деньгами, временем, положительными эмоциями. Любые дела, направленные на помощь людям, обретут невероятную удачу. Они пойдут как по маслу. Вам будет очень приятно сделать доброе дело, а люди станут счастливее. Их положительные эмоции спровоцируют рост оптимизма в вашей жизни в будущем.