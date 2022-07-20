Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Сегодня, 20:55 Вадим КарасевПровал кинокартины в прокате - огромное огорчение не только для актеров, но для всей съемочной группы. Но порой неудавшийся фильм оборачивается для них и большой удачей. Бывает так, что на съемках актеры и актрисы находят свою вторую половинку. Итак, давайте поглядим, какие звездные пары образовывались во время съемок откровенно неважных фильмов.
Джильи (2003)
Оценки: КиноПоиск 5.6; IMDb 2.3.
Зато на съёмках познакомились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес! И получили по «Золотой малине» как худший актёр и актриса соответственно, а ещё общую антинаграду как худший актёрский дуэт. Но зато они поженились (спустя 20 лет).
Зелёный фонарь (2011)
Оценки: КиноПоиск 5.9; IMDb 5.5.
Зато на съёмках познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли! Пара жената с 2012 года.
Фантастическая четвёрка (2005)
Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.7.
Зато на съёмках познакомились Джессика Альба и Кэш Уоррен! Пара жената с 2008 года. Уоррен — кинопродюсер, который в тот момент работал ассистентом режиссёра фильма.
Фантастическая четвёрка (2015)... опять
Оценки: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.3.
Зато на съёмках познакомились Кейт Мара и Джейми Белл! Пара жената с 2017 года. Удивительно то, что Кейт Мара и Джессика Альба играли роль одной и той же героини — Сьюзан Шторм. А вот Джейми Белл сыграл роль Существа, большую часть экранного времени пребывая в образе огромного каменного изваяния.
Дом грёз (2011)
Оценки: КиноПоиск 6.9; IMDb 6.0.
Зато на съёмках познакомились Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс! Пара жената с 2011 года.
Полночь на злаковом поле (2021)
Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.4.
Зато на съёмках познакомились Меган Фокс и Колсон Бэйкер! Актриса и музыкант, известный как Machine Gun Kelly, встречаются с 2020 года.
Эксперты (1989)
Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.8.
Зато на съёмках познакомились Джон Траволта и Келли Престон! Актёры были женаты с 1991 года до смерти Престон в 2020 году.
Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)
Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.8.
Зато на съёмках познакомились Сара Мишель Геллар и Фредди Принц! Пара жената с 2002 года. Кстати, по сюжету фильма Геллар и Принц не играли пару — героиня Сары встречалась с персонажем Райана Филлиппа, а герой Фредди с персонажем Дженнифер Лав Хьюитт.
Вечер (2007)
Оценки: КиноПоиск 6.8; IMDb 6.4 (и 27% от критиков).
Зато на съёмках познакомились Клэр Дэйнс и Хью Дэнси! Пара жената с 2009 года.
По материалам: триникси