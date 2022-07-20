Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)

Вадим Карасев

Провал кинокартины в прокате - огромное огорчение не только для актеров, но для всей съемочной группы. Но порой неудавшийся фильм оборачивается для них и большой удачей. Бывает так, что на съемках актеры и актрисы находят свою вторую половинку. Итак, давайте поглядим, какие звездные пары образовывались во время съемок откровенно неважных фильмов.Джильи (2003)Оценки: КиноПоиск 5.6; IMDb 2.3.Зато на съёмках познакомились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес! И получили по «Золотой малине» как худший актёр и актриса соответственно, а ещё общую антинаграду как худший актёрский дуэт. Но зато они поженились (спустя 20 лет).Зелёный фонарь (2011)Оценки: КиноПоиск 5.9; IMDb 5.5.Зато на съёмках познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли! Пара жената с 2012 года.Фантастическая четвёрка (2005)Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.7.Зато на съёмках познакомились Джессика Альба и Кэш Уоррен! Пара жената с 2008 года. Уоррен — кинопродюсер, который в тот момент работал ассистентом режиссёра фильма.Фантастическая четвёрка (2015)... опятьОценки: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.3.Зато на съёмках познакомились Кейт Мара и Джейми Белл! Пара жената с 2017 года. Удивительно то, что Кейт Мара и Джессика Альба играли роль одной и той же героини — Сьюзан Шторм. А вот Джейми Белл сыграл роль Существа, большую часть экранного времени пребывая в образе огромного каменного изваяния.Дом грёз (2011)Оценки: КиноПоиск 6.9; IMDb 6.0.Зато на съёмках познакомились Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс! Пара жената с 2011 года.Полночь на злаковом поле (2021)Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.4.Зато на съёмках познакомились Меган Фокс и Колсон Бэйкер! Актриса и музыкант, известный как Machine Gun Kelly, встречаются с 2020 года.Эксперты (1989)Оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 4.8.Зато на съёмках познакомились Джон Траволта и Келли Престон! Актёры были женаты с 1991 года до смерти Престон в 2020 году.Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)Оценки: КиноПоиск 6.7; IMDb 5.8.Зато на съёмках познакомились Сара Мишель Геллар и Фредди Принц! Пара жената с 2002 года. Кстати, по сюжету фильма Геллар и Принц не играли пару — героиня Сары встречалась с персонажем Райана Филлиппа, а герой Фредди с персонажем Дженнифер Лав Хьюитт.Вечер (2007)Оценки: КиноПоиск 6.8; IMDb 6.4 (и 27% от критиков).Зато на съёмках познакомились Клэр Дэйнс и Хью Дэнси! Пара жената с 2009 года.