Путин заявил о сокращении объема для «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Президент Путин: половину объема «Северного потока- 2» сняли для внутреннего потребления

Президент России Владимир Путин заявил, что половину объема газа для «Северного потока- 2» сняли для внутреннего потребления. Поэтому сразу запустить газопровод при желании Запада не получится, о чем Европу предупреждали заранее, передает РИА Новости.

«Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток 2". Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько — два — назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали», — рассказал глава государства.

Путин заявил о сокращении объема для газопровода и рассказал, что поднимал вопрос о резервировании мощностей для него, поскольку те «не могут бесконечно висеть». В ответ на эти обсуждения президент услышал, что на данный момент существуют более важные вопросы.

«Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки», — отметил он.



