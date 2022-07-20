Разведенные Настя Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы
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Разведенные Настя Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы

Разведенные Настя Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы

О своем расставании Настя Ивлеева и Элджей объявили чуть меньше года назад, однако развод не помешал экс-супругам отметить годовщину свадьбы. Подробности Ивлеева записала на видео для своего нового влога.

Я знаю, что у вас сейчас в голове возникла тонна вопросов. Мы решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы не чужие друг другу люди, — объяснила блогер.


Элджей и Настя Ивлеева. Кадр из влога

В подарок бывшему супругу Ивлеева преподнесла наклейку со своим фото и подписью "С любовью", а также торт с их совместным фото. Кроме того, она подарила рэперу книгу с намеком: "Развод. Как выжить после расставания, а не из ума" Натальи Красновой.


Элджей пошутил и про причину расставания, выразив недовольство тем, что Настя снимает встречу на камеру. Достанешь! Вот поэтому мы развелись, — заявил рэпер.

Лехе не нравится, что я снимаю влоги, — прокомментировала Ивлеева.

Отмечали годовщину свадьбы Ивлеева и Элджей в одном из столичных кафе, а позже отправились на прогулку по городу.

Это не влог, это документальный фильм. Сто процентов это выйдет на большом экране. Фильм о том, как жили люди и что их связывало. Кадры войдут в историю,

— отметила Ивлеева.


Настя Ивлеева и Элджей объявили о расставании в прошлом году. Развод и раздел имущества прошли мирно, а причиной разрыва, по словам Насти, стало то, что они слишком поторопились со свадьбой и оказались не готовы к семейной жизни.

После расставания знаменитости не раз давали поклонникам повод заподозрить их в воссоединении: бывшие супруги часто проводили время вместе и комментировали фотографии друг друга в социальных сетях.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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