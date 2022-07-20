Регина Тодоренко рожала при маленьком сыне

Регина Тодоренко выступает за натуральность и естественность, поэтому и собственные роды хотела по максимуму приблизить к домашним. Она отказалась от обезболивания, в перерывах между схватками ела пиццу, занималась на беговой дорожке, и вообще старалась вести обычный образ жизни. Как оказалось, в этот момент возле Регины находился не только любимый муж, но и 3-летний сын Миша.

Ведущая стала мамой в одной из клиник Канады, где практикуют гипнороды. Правда, на встречу с акушеркой она суть не опоздала – видимо, основной процесс проходил в съемной квартире. Когда врач провела осмотр, оказалось, что раскрытие почти полное – 8 см. В половину 11 вечера Регина уже держала на руках второе маленькое чудо.

Впрочем, не все оценили такую «любовь» к максимально естественным родам. Ведь оказалось, что за всем процессом схваток наблюдал старший сын ведущей – Миша.





Как только женщина почувствовала схватки, она сказала своему ребенку, что мама сегодня будет играть в разных животных:

«Я предупредила Мишельку…, что иногда мама будет рычать как тигр, мычать как корова, а еще сдуваться и раздуваться как огромный шар».

Неизвестно, напугало ли такое странное поведение мамы малыша, об этом Регина подписчикам уже не рассказывала. По рассказу Тодоренко, ребенка смешило, когда мама глубоко дышала. В любом случае, она мечтала, чтобы вся ее семья встретила нового человека, и у нее это почти получилось.





Напомним, что Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова в октябре 2018 года. Уже через месяц в семье появился первенец Михаил. Второго малыша Регина родила в июле этого года.