Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну

Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну

Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну
Ведущая Регина Тодоренко  показала, как успевает кормить грудничка и заниматься со старшим сыном. Недавно родившая Регина Тодоренко стирает рамки в общении с публикой. Сначала она разместила в Сети несколько видео, записанных во время схваток. На опубликованных кадрах она стонет, корчится и извивается. Возможно, если бы не опасность «бана», ведущая поделилась бы съемкой всего интимного процесса: от начала и до самых родов. Накануне же звезда тревел-шоу «Орел или Решка» показала другой, не менее личный, момент её единения с новорожденным ребенком. Регина сняла на камеру, как кормит сына грудью. Этот процесс она сочетает с чтением сказок для старшего ребенка.
«Читаю наброски сказок своим малышам. Совсем скоро все детки смогут отправиться в путешествие», — анонсирует Тодоренко выход своей книги с детскими сказками. Старший сын Регины, кстати, хорошо отреагировал на рождение младшего брата. Как выяснилось, трехлетний Миша присутствовал на родах своей матери. Чтобы ребенок не так сильно боялся происходящего, ведущая объяснила, что будет играть в игру, подражая разным животным: тиграм и коровам. Видимо, Тодоренко сделала всё правильно, раз у её детей сразу установился контакт. «Старший брат готов его (братика) сожрать», — смеётся ведущая. Напомним, что Регина сейчас находится с мужем и детьми в Канаде. Ведущая не объявляла о том, как долго пробудет с семьей за границей. Поскольку перелет домой будет долгим и с пересадками, Тодоренко, вероятно, выждет, когда её сын немного подрастет.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

Последние новости

Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну
Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки
Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на наболевший вопрос
Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на
Рифмы из социальных сетей (14 фото)
Рифмы из социальных сетей (14 фото)
Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного экологического центра в Байкальске
Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000

Еще по теме

Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко получила звание Телеведущая Года
Регина Тодоренко впервые показала московского кавалера
Регина Тодоренко опубликовала селфи с мамой (ФОТО)