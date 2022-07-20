Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну

Ведущая Регина Тодоренко показала, как успевает кормить грудничка и заниматься со старшим сыном. Недавно родившая Регина Тодоренко стирает рамки в общении с публикой. Сначала она разместила в Сети несколько видео, записанных во время схваток. На опубликованных кадрах она стонет, корчится и извивается. Возможно, если бы не опасность «бана», ведущая поделилась бы съемкой всего интимного процесса: от начала и до самых родов. Накануне же звезда тревел-шоу «Орел или Решка» показала другой, не менее личный, момент её единения с новорожденным ребенком. Регина сняла на камеру, как кормит сына грудью. Этот процесс она сочетает с чтением сказок для старшего ребенка.«Читаю наброски сказок своим малышам. Совсем скоро все детки смогут отправиться в путешествие», — анонсирует Тодоренко выход своей книги с детскими сказками. Старший сын Регины, кстати, хорошо отреагировал на рождение младшего брата. Как выяснилось, трехлетний Миша присутствовал на родах своей матери. Чтобы ребенок не так сильно боялся происходящего, ведущая объяснила, что будет играть в игру, подражая разным животным: тиграм и коровам. Видимо, Тодоренко сделала всё правильно, раз у её детей сразу установился контакт. «Старший брат готов его (братика) сожрать», — смеётся ведущая. Напомним, что Регина сейчас находится с мужем и детьми в Канаде. Ведущая не объявляла о том, как долго пробудет с семьей за границей. Поскольку перелет домой будет долгим и с пересадками, Тодоренко, вероятно, выждет, когда её сын немного подрастет.