Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном
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Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном

Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном
Ведущая Регина Тодоренко решилась на отчаянный шаг. Телеведущая подарила Владу Топалову второго сына. Мальчика назвали красивым именем Мирослав. Поклонники рады за звездную семью, однако некоторых смутил рассказ телеведущей о родах. Регина Тодоренко подробно рассказала о процессе вторых родов в личном Telegram-канале. Телеведущая отказалась от посещения клиники, поэтому настраивалась на важное событие дома: ела пиццу, танцевала и даже посетила тренажерный зал. Чтобы процесс прошел легко, звезда прослушивала гипнотические аффирмации. Она записала весь процесс на видео, стараясь быть максимально естественной. «Просто была порталом, который проводит ребенка в новый мир», — писала Регина. Откровения супруги Топалова не всем пришлись по душе. Одни поставили под сомнение безопасность гипнородов, другие обвинили теледиву в хайпе. «Настанет ли время, когда блогеры перестанут делать шоу из каждого события своей жизни?» — пишут в Сети.
Еще большую волну негодования у общественности вызвало другое заявление Тодоренко. Оказалось, в момент родов со звездой находился не только муж, но и трехлетний сын Миша. «Потом 30-летний Миша будет ходить по психологам и лечить детскую травму»; «Слушайте, муж на родах — окей. Хотя у каждого свои взгляды на это. В целом, очень здраво. Но сын нафига на родах?»; «Старшего жаль. Зачем ребенку такое видеть»; «А если что-то пошло бы не так? Если осложнения в процессе?» — недоумевают хейтеры. Сама Регина отмечала: она тщательно подготовила ребенка. Звездная мама сказала Майклу, что момент схваток — всего лишь веселая игра, во время которой она изображает животных. По словам Тодоренко, сын позитивно отнесся к происходящему. «В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик», — делилась она в соцсетях.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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