Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation как нарушителя закона

Вадим Карасев

Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation в поисковиках как нарушителя закона

Роскомнадзор объявил, что поисковики будут маркировать американскую организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую инфраструктуру для онлайн-энциклопедия «Википедия», как нарушителя закона. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регулятора.

Указано, что причиной стало невыполнение организацией обязанности по удалению противоправной информации. «Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — заявил регулятор.

В Роскомнадзоре добавили, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе ложные сведения о специальной операции на Украине. Также отмечается, что поисковики будут соблюдать маркировку до полного устранения организацией нарушений российского законодательства.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обязал Wikimedia Foundation открыть представительство в России согласно закону «о приземлении». Организация также должна была зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора и разместить на своих информационных ресурсах электронную форму.

Перед этим суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 миллиона рублей. Причиной стали статьи в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

