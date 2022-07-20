Россия начала скупать китайские грузовики
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Россия начала скупать китайские грузовики

Россия начала скупать китайские грузовики«Автостат»: китайские компании вырвались в лидеры по продажам грузовиков в России

Во вторую неделю июля на фоне остановок поставок из Европы китайские грузовики на российском рынке обошли по продажам отечественные марки — 44 процента против 43 процентов. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

Еще в июне доля российских грузовиков составляла 53 процента, а китайских марок — 31 процент, однако ситуация начала меняться стремительно. «КамАЗ» по-прежнему удерживает лидерство среди всех моделей, но его продажи в июне упали на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 28,9 процента — по сравнению с февралем.

Лучшие результаты среди китайских поставщиков показал Shacman, реализовавший 973 грузовика (у «КамАЗа» 2,3 тысячи). В российском производителе подтвердили китайскую экспансию, оценив рост закупок более чем в 100 процентов. Поставки европейских, американских и японских грузовиков почти прекращены. Например, в сегменте автомобилей для перевозки товаров грузоподъемностью 5-20 тонн уже в марте было зафиксировано падение в 25 раз по сравнению с февралем.

В абсолютных числах рынок за январь-июнь сократился на 18,8 процента, то есть сегмент продаж грузовиков значительно стагнирует. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает, что тенденция в ближайшее время продолжится, при этом китайские компании не просто заменят западных производителей по объемам, но и отнимут часть рынка у российских марок. По его словам, высокий курс рубля не позволяет отечественным моделям конкурировать с импортом.

Ранее эксперты указывали, что санкции США серьезно усложнят работу «КамАЗа». Они могут закрыть крупнейшему российскому производителю и его дочерним структурам доступ к импортным запчастям даже из Китая.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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