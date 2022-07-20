Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе

Вадим Карасев

Специалисты ESET обнаружили шпионскую программу, которая крадет файлы пользователей macOS

Специалисты по кибербезопасности рассказали пользователям macOS об опасной шпионской программе, которая получила название CloudMensis. Новое вредоносное ПО использует в своих целях популярные общедоступные облачные хранилища и крадет файлы пользователей macOS, говорится в отчете компании ESET.

Эксперты впервые обнаружили ранее неизвестный бэкдор macOS в апреле 2022 года. Он шпионит за пользователями скомпрометированных Mac и использует общедоступные облачные сервисы (например, pCloud, Yandex Disk и DropBox), чтобы обмениваться данными со своими операторами, предупредили россиян специалисты.

Вредоносное ПО получило название CloudMensis. По данным специалистов, шпионская программа крадет документы, отслеживает нажатие клавиш и снимает скриншоты. На данный момент исследователям не удалось установить, каким образом были скомпрометированы зараженные устройства.

Ранее хакеры группы RaHDIt предупредили, что практическая любая домашняя бытовая техника, в том числе пылесос, холодильник, телевизор, может быть использована для наблюдениями и прослушивания.