Российская чиновница присвоила самой себе почетное звание

Вадим Карасев

Чиновница Галушко присвоила самой себе звание почетного гражданина Краснодара

В Краснодаре глава гордумы Вера Галушко присвоила самой себе звание почетного гражданина города. О решении чиновницы пишет портал «Блокнот Краснодар».

Соответствующий приказ она подписала еще на прошлой неделе. В документе Галушко отметила свои «выдающиеся заслуги» перед Краснодаром и «многолетний труд» на благо города.

Более того, российская чиновница распорядилась организовать вручение знака почетного гражданина в торжественной обстановке на праздновании Дня Краснодара.

Известно, что теперь Галушко будет получать ежегодную денежную компенсацию расходов, фактически понесенных за санаторно-курортное лечение, и ежемесячную денежную выплату в размере 17,3 тысячи рублей.

Ранее в Белгородской области чиновница Галина Шаповалова пришла на мероприятие в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в платье с надписью Party («вечеринка» — наиболее часто встречающийся перевод с английского языка — прим. «Ленты.ру»). Выбор наряда вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей.

Позже Шаповалова объяснила, что не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такое платье.