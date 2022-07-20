Сбер: рефинансировать ипотеку других банков можно с первого дня выдачи

Клиенты Сбера могут рефинансировать ипотеку* сторонних банков с первого дня её оформления, если кредитный договор по такой ипотеке был заключен до 12 июня 2022 года включительно. Это позволит быстро снизить платежную нагрузку, не дожидаясь внесения обязательных ранее 6 полных платежей по рефинансируемому кредиту, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Сбер предлагает рефинансирование ипотеки сторонних банков по ставке от 5,7%, сумма кредита — до 30 миллионов рублей. Клиенты могут рефинансировать до 5 иных кредитов и дополнительно получить до миллиона рублей на личные цели, при этом количество предыдущих рефинансирований не ограничено.

Банк принимает решение о рефинансировании от 2 минут. Подать заявку можно онлайн на Домклик, а также использовать для рефинансирования Сервис электронной регистрации — он позволит зарегистрировать новый договор ипотеки онлайн без посещения МФЦ или Росреестра. Оформление пройдет в 2 раза быстрее по сравнению с обычной регистрацией, а ставка по ипотеке будет ниже на 0,3%.

Рассчитать условия и подать заявку на рефинансирование ипотеки сторонних банков можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк

Условия

Валюта кредита. Рубли РФ. Мин. сумма кредита от 300 000 рублей Макс. сумма кредита: Сумма кредита под рефинансирование может состоять из нескольких частей. Обязательная часть – это погашение ипотеки в другом банке: до 27 500 000 рублей. Дополнительно в сумму кредита можно включить: до 1 500 000 рублей - на погашение других кредитов, до 1 000 000 рублей - на личные цели. Таким образом, максимальная сумма кредита: до 30 000 000 рублей. При этом, общая сумма кредита не должна превышать меньшую из величин: 80% стоимости объекта недвижимости, указанной в отчете об оценке для объектов недвижимости с оформленным правом собственности или в договоре инвестирования строительства для строящихся объектов недвижимости сумму остатков основного долга и текущих процентов по рефинансируемым кредитам, а также сумму, запрошенную заемщиком или созаемщиками на цели личного потребления. Срок кредита от 1 года до 30 лет Комиссия за выдачу кредита отсутствует Рефинансируемые кредиты. С помощью одного кредита «Рефинансирование под залог недвижимости» можно рефинансировать: — Один ипотечный кредит, предоставленный иной кредитной организацией, на цели: приобретения или строительства недвижимости, а также для оплаты капитального ремонта рефинансирования (перекредитования) ипотечного кредита или займа, ранее предоставленного иной кредитной организацией или юрлицом на цели приобретения или строительства недвижимости, включая оплату капитального ремонта

Сбербанк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований (перекредитований) по ипотечному кредиту. Главное, чтобы первичный кредит в рамках рефинансируемой ипотеки был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости. — До пяти различных кредитов: потребительские кредиты, предоставленные иной кредитной организацией, автокредиты, предоставленные иной кредитной организацией, кредитные карты, дебетовые банковские карты с разрешенным овердрафтом, предоставленные иной кредитной организацией, потребительские и автокредиты, предоставленные Сбербанком

Рефинансирование ипотечного кредита обязательно для получения кредита по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости». Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту. Залог недвижимости (апартаменты/квартиры/комнаты/дома/таун-хауса), на приобретение которой предоставлен рефинансируемый ипотечный кредит либо залог недвижимости, которая является обеспечением по рефинансируемому ипотечному кредиту: — на этапе строительства – залог прав требования участника долевого строительства (иных прав, приобретенных по договору инвестирования), при этом недвижимость должна находиться в объекте, аккредитованном Сбербанком; — после государственной регистрации права собственности на закладываемую недвижимость или при приобретении готового объекта недвижимости – залог (ипотека) приобретенного/построенного объекта недвижимости. Если недвижимость приобретена за счет рефинансируемого ипотечного кредита, она может быть обременена ипотекой в пользу первичного кредитора. Это обременение снимается после погашения рефинансируемого ипотечного кредита, после чего недвижимость передается в залог банку. Если по рефинансируемому кредиту оформлен залог иной недвижимости, то приобретенный за счет кредита объект должен быть свободен от обременения правами третьих лиц/ не состоять под арестом (запретом). Страхование Добровольное страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка.

