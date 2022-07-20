Silvergate Capital отчитался о росте чистой прибыли на 84%
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Silvergate Capital отчитался о росте чистой прибыли на 84%

Silvergate Capital отчитался о росте чистой прибыли на 84%


Чистая прибыль дружественного к цифровым активам банка Silvergate Capital по итогам второго квартала 2022 года составила $38,6 млн (+84% к апрелю-июню 2021 года).


В предторговую сессию акции учреждения выросли на 12,5%. На момент написания ценные бумаги торгуются вблизи $72.


Часовой график котировок Sl. Данные: TradingView.

С начала года бумаги Silvergate Capital подешевели на 56,1% (по состоянию на 18 июля).


В пересчете на акцию разводненная чистая прибыль составила $1,13 против прошлогодних $0,8 и $0,79 за январь-март.


Объем переводов в Silvergate Exchange Network за последний отчетный период вырос на 34% к первому кварталу и сократился на 20% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, до $191,3 млрд.


Банк продолжает развивать программу кредитования под обеспечение в биткоине SEN Leverage. По состоянию на 30 июня стоимость непогашенных займов, выданных в рамках инициативы, составила $1,4 млрд. 31 марта этот показатель равнялся $1,1 млрд, 30 июня 2020 года — $258,5 млн.


Число клиентов из цифровой индустрии за последние три месяца увеличилось с 1503 до 1585. Комиссионный доход сократился с $11,3 млн годом ранее до $8,8 млн ($8,9 млн в первом квартале).


Общий доход повысился на треть относительно января-марта и на 88% — к показателю за прошлый год, до $79,8 млн.


Объем активов Silvergate Capital практически не изменился, составив $15,8 млрд.


Средневзвешенный объем клиентских депозитов за квартал сократился с $14,7 млрд до $13,8 млрд.


Напомним, в феврале Silvergate Capital купил проект стейблкоина Diem от Meta.


Ранее Circle представила первый ежемесячный отчет об обеспечении USDC. В документе Silvergate Capital указан как один из банков-кастодианов резервов стейблкоина.


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# Экономика silvergate bank, акции, отчетность, новости
По материалам: ForkLog

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