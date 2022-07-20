СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию. Актрисе диагностировали переломы ребер и грудины
78-летняя российская актриса Инна Чурикова попала в неприятности. Народная артистка СССР переломала ребра, неудачно упав, сообщает "Газету.ru".
Как сообщают СМИ, звезда была госпитализирована в реанимацию. Инна Чурикова своим ходом добралась до Боткинской больницы, несмотря на тяжелое состояние.
Артистка получила серьезные травмы после неудачного падения, после которого она стала жаловаться на боли, которые чувствовала в грудной клетке.
В результате у Инны Чуриковой диагностировали перелом грудины, ребер и подвздошной кости.
Стоит отметить, ровно три года назад с артисткой случилось аналогичное несчастье - она попала в реанимацию, упав со сцены во время спектакля "Старая дева" в московском театре Надежды Бабкиной "Русская песня". Тогда также сообщалось, что Чурикова сломала ребра.
Инна Чурикова высказалась о возвращении Хаматовой
В беседе с порталом Teleprogramma.pro Инна Чурикова выразила надежду, что сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова не бросит на произвол судьбы собственный благотворительный фонд "Подари жизнь".