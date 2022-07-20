СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию. Актрисе диагностировали переломы ребер и грудины

Вадим Карасев

78-летняя российская актриса Инна Чурикова попала в неприятности. Народная артистка СССР переломала ребра, неудачно упав, сообщает "Газету.ru".

Как сообщают СМИ, звезда была госпитализирована в реанимацию. Инна Чурикова своим ходом добралась до Боткинской больницы, несмотря на тяжелое состояние.



Артистка получила серьезные травмы после неудачного падения, после которого она стала жаловаться на боли, которые чувствовала в грудной клетке.

В результате у Инны Чуриковой диагностировали перелом грудины, ребер и подвздошной кости.

Стоит отметить, ровно три года назад с артисткой случилось аналогичное несчастье - она попала в реанимацию, упав со сцены во время спектакля "Старая дева" в московском театре Надежды Бабкиной "Русская песня". Тогда также сообщалось, что Чурикова сломала ребра.

Инна Чурикова высказалась о возвращении Хаматовой

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Инна Чурикова выразила надежду, что сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова не бросит на произвол судьбы собственный благотворительный фонд "Подари жизнь".

Я думаю, что у нее есть верные люди в России и она не могла вот так просто бросить детей. Я хорошо к ней отношусь. В том, что она делает, есть великий смысл. Она приедет обратно, конечно. Я ее очень люблю и ценю. Она — чистый человек