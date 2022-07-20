Создатели Shoulders of Giants анонсировали версии для Xbox
Сегодня, 23:40 Вадим Карасев
Игра Shoulders of Giants, которая была ранее анонсирована для PC, выйдет и на приставках Xbox, о чем сообщили сегодня разработчики. Они объявили, что проект в день релиза появится, в том числе, на Xbox One и Xbox Series X | S.
Разработчики Shoulders of Giants следующим образом описывают свой проект:
Управляйте одновременно вооруженным мечом роботом и стреляющей космической лягушкой в Shoulders of Giants , взрывоопасном и красочном научно-фантастическом roguelike. Играйте в одиночку, с другом или в составе команды из четырех человек, пробиваясь сквозь волны врагов в поисках спасения галактики!
Ниже можно посмотреть трейлер Shoulders of Giants.
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По материалам: newxboxone