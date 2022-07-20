Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФ

Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФСуд оштрафовал издание The New Times и его главреда за фейки о Вооруженных силах России

Симоновский суд Москвы оштрафовал онлайн-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за распространение фейковой информации о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом рассмотрено два протокола в отношении ООО "Новые времена" по часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации), по каждому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По третьему аналогичному протоколу главный редактор журнала Евгении Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей. По словам адвоката Леонида Соловьева, который представляет интересы издания, протоколы были составлены за публикации о специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Он предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

22 марта за распространение фейков о российской армии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. 10 июня за дискредитацию действий российской армии Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Детская травма обеспечена»: Регина Тодоренко оказалась под шквалом хейта из-за родов при сыне
«Детская травма обеспечена»: Регина Тодоренко оказалась под шквалом
Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле "Пророк". К касту присоединится Паулина Андреева
Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле "Пророк".
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России
Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»
Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»
Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФ
Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФ
На концерте The Weeknd умер человек
На концерте The Weeknd умер человек
Юрий Шевчук прокомментировал идею создания списка запрещенных артистов
Юрий Шевчук прокомментировал идею создания списка запрещенных артистов
Российская чиновница присвоила самой себе почетное звание
Российская чиновница присвоила самой себе почетное звание
В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину
В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину
«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
Вакансии AMD намекают на «новые варианты» Xbox Series X | S
Вакансии AMD намекают на «новые варианты» Xbox Series X | S
Директор иркутской фирмы пойдет под суд за сокрытие доходов от налогов на шесть миллионов рублей
Директор иркутской фирмы пойдет под суд за сокрытие доходов от

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000

Еще по теме

Суд обязал журнал The New Times выплатить 22,5 миллиона рублей
The New Times оштрафовали на 22 млн рублей
Тверской суд утвердил многомиллионный штраф The New Times
Мосгорсуд отклонил жалобу The New Times на миллионный штраф