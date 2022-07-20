Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом

Ведущий Тигран Кеосаян признался, что смешно слушать слова сбежавших артистов. Анатолий Белый недавно заявил о своей гражданской позиции и высказался против спецоперации на территории Украины. Артист уволился из театра и спешно уехал из России, о чем рассказал в соцсетях. За это его раскритиковал режиссер Тигран Кеосаян. 49-летний артист резко ворвался в медиапространство с пылкой речью. «Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — с горечью делился он. Такие слова актера удивили Кеосаяна. Режиссер обратился к актеру, мол, что же тебе раньше не хотелось высказаться о политике? «Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи», — заявил он в своем шоу «Кеосаян daily».Муж Маргариты Симоньян упомянул и других звезд, внезапно решивших, что разбираются в политической ситуации и готовы поведать о ней широким массам. Он увидел в этом двуличие селебрити. «Вы — тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и ассоциироваться с этой властью не хотите. Я хочу спросить, где я могу увидеть ваши работы, мысли, посты?» — вопрошает 56-летний режиссер. По мнению сценариста, многие артисты, и Анатолий Белый в том числе, лишь транслируют чье-то мнение, в их действиях нет ничего своего. «Дело в том, что, конечно же, актеры — сенсорные люди, хорошие они, плохие, неважно. Я бы, может быть, поверил их декларациям, постам, если бы не знал их как актеров, которые произносят плохой, а иногда очень талантливый текст, написанный очень умными драматургами, а иногда — бывает счастье — еще и режиссер хороший. Они произносят этот текст и по мере таланта делают его в большей или меньшей степени своим, органичным. И в какой-то момент они начинают верить, что, играя Сократа, они немного становятся Сократом. Играя дядю Ваню, они, безусловно, начинают ощущать, что мудрость чеховская к ним тоже куда-то перетекает, это нормальная история подмены… А человек слаб, он начинает играть некую роль», — заключил Кеосаян.