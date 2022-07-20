Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом

Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Ведущий Тигран Кеосаян признался, что смешно слушать слова сбежавших артистов. Анатолий Белый недавно заявил о своей гражданской позиции и высказался против спецоперации на территории Украины. Артист уволился из театра и спешно уехал из России, о чем рассказал в соцсетях. За это его раскритиковал режиссер Тигран Кеосаян. 49-летний артист резко ворвался в медиапространство с пылкой речью. «Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — с горечью делился он. Такие слова актера удивили Кеосаяна. Режиссер обратился к актеру, мол, что же тебе раньше не хотелось высказаться о политике? «Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи», — заявил он в своем шоу «Кеосаян daily».
Муж Маргариты Симоньян упомянул и других звезд, внезапно решивших, что разбираются в политической ситуации и готовы поведать о ней широким массам. Он увидел в этом двуличие селебрити. «Вы — тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и ассоциироваться с этой властью не хотите. Я хочу спросить, где я могу увидеть ваши работы, мысли, посты?» — вопрошает 56-летний режиссер. По мнению сценариста, многие артисты, и Анатолий Белый в том числе, лишь транслируют чье-то мнение, в их действиях нет ничего своего. «Дело в том, что, конечно же, актеры — сенсорные люди, хорошие они, плохие, неважно. Я бы, может быть, поверил их декларациям, постам, если бы не знал их как актеров, которые произносят плохой, а иногда очень талантливый текст, написанный очень умными драматургами, а иногда — бывает счастье — еще и режиссер хороший. Они произносят этот текст и по мере таланта делают его в большей или меньшей степени своим, органичным. И в какой-то момент они начинают верить, что, играя Сократа, они немного становятся Сократом. Играя дядю Ваню, они, безусловно, начинают ощущать, что мудрость чеховская к ним тоже куда-то перетекает, это нормальная история подмены… А человек слаб, он начинает играть некую роль», — заключил Кеосаян.
# Шоу-бизнес Кеосаян Тигран
По материалам: z-aya

Последние новости

Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну
Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки
Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на наболевший вопрос
Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на
Рифмы из социальных сетей (14 фото)
Рифмы из социальных сетей (14 фото)
Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного экологического центра в Байкальске
Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000

Еще по теме

Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Не могу делать вид, что ничего не происходит"
Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Тигран Кеосаян жестко высказался об извинениях Чулпан Хаматовой
Тигран Кеосаян попал под санкции