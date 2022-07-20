Украинские беженцы в Норвегии выстраиваются в очереди за бесплатной едой
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Украинские беженцы в Норвегии выстраиваются в очереди за бесплатной едой

Украинские беженцы в Норвегии выстраиваются в очереди за бесплатной едой

Беженцы из Украины, прибывшие в Норвегию, вынуждены ожидать бесплатную еду в длинных очередях. О тяжелой ситуации рассказала государственная вещательная компания NRK.

В Ставангере с каждым днем все больше беженцев обращаются с просьбами о продуктовой помощи, чтобы выжить. Финансовой поддержки от местных властей уже не хватает. Аналогичная ситуация складывается в Осло и Тронхейме, указали в благотворительной организации Caritas Norway.


В настоящее время в городе остаются 96 украинцев в качестве беженцев, им выдают пособие в размере 2 тысячи крон (порядка 11 тысяч рублей) каждый месяц. Эта сумма была утверждена еще в 2016 году, но теперь ее размеров не хватает, поскольку продукты питания существенно подорожали.

Напомним, что с 1 августа в бесплатном жилье украинцам откажет Грузия. Аналогичное решение приняли власти столицы Латвии, переселенцев из Украины там выгнали на улицу 1 июля. Финансирование урезали для них и в Польше. Во французских центрах помощи украинским беженцам в Европе появились объявления об ограничении приема мигрантов. Там принимают не более 10 человек в день.

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По материалам: uposters.ru

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