Умеют шутить, но склонны к самоубийству: 10 необычных фактов о знаке зодиака Рыбы

Рыбы находятся под управлением Нептуна. Эта планета ассоциируется с чем-то нереальным, странным и неопределенным. Такими же являются и представители водного знака: они замкнутые и трудно поддаются разгадке. Узнайте 10 необычных фактов о знаке зодиака Рыбы и как они воспринимают окружающий мир. Ведь то, что вы видите внешне — это всего лишь вершина айсберга.

Характер Рыб

Многие думают, что представители знака Рыбы как будто «не с нашей планеты». Это объясняется тем, что они могут странно себя вести и необычно реагировать на простые ситуации. Люди часто подмечают необычное общение Рыб, ведь до конца не могут понять, говорят они с сарказмом или на полном серьезе.

Как водяной знак, Рыбы переменчивы в настроении, и большинство построенных ими планов из-за этого могут меняться. В отличие от других знаков, Рыбы легко заводят новых друзей и могут найти себя в любой среде. Они умеют приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, без труда оказываются в новых, непривычных ситуациях.

Стоит отметить, что знак Рыбы ценится за безошибочную интуицию. Также это артистичные и открытые всему новому люди. Они часто становятся актерами, музыкантами и деятелями искусства.

10 необычных фактов о знаке зодиака Рыбы

Рыбы немного странные и могут таить много секретов, о которых многим будет интересно узнать.

1. Радость и грусть из-за мелочей

Многие люди могут не придавать большое значение погоде или акции на нужный товар, но только не Рыбы. Из-за эмоциональной нестабильности, люди этого знака легко расстраиваются, обижаются, выходят из равновесия и радуются мелочам. Так, они обрадуются бесплатному проезду и будут грустить из-за непогоды.

2. Много пороков и слабостей

Рыбы считаются самым зависимым знаком зодиака. Среди их представителей встречаются много нарко- и алкозависимых людей, а также курильщиков. К слабостям они тянутся по неведомым причинам, и часто имеют плохое состояние здоровья. Но среди них есть и такие люди, которые чересчур сторонятся человеческих слабостей, и это может очень раздражать окружающих.

3. Хаотичность и ненадежность

Люди, рожденные под этим знаком, все откладывают на потом или сразу убегают от трудностей в мир фантазий или пристрастий, к которым они особенно подвержены. Они избегают ответственности за свои поступки, им не хватает самодисциплины. Причем они любят оправдывать не только себя, но и других.

4. Сочувствие и доброта

Рыбы — отличные собеседники, они всегда могут выслушать и посочувствовать человеку, однако не помогут конкретным действием или даже советом. Зачастую Рыбы сами жалуются на свою жизнь, жалеют себя и не могут найти выход из непростой ситуации. Хотя иногда все же у них проскальзывают оригинальные идеи, и это у остальных вызывает удивление.

5. Не сдерживают обещания

Для Рыб обещание – это зачастую пустые слова. Они могут что-то пообещать, но чтобы не выполнять это, будут искать любой предлог. Злого умысла в этом нет, просто Рыбам раньше, видимо, не объясняли, что нужно сдерживать свои слова и выполнять то, что наобещали. Учитывая их природу, они этого не поймут.

6. Постоянно заняты

Если представителям знака задать вопрос, что они будут делать через две недели в вечернее время, то они сразу же могут дать ответ. Дело в том, что Рыбы действительно все время заняты. И в этом случае трудно узнать, избегают ли они таким образом общения или действительно планы у них построены на год вперед.

7. Неряшливость и хаос

Рыбы способны внести хаос в любой дом и навести бардак где угодно. Они, как ураган, проносятся по всем комнатам, и чтобы их остановить и заставить убрать, нужно хорошенько им надавать по шее или отругать.

8. Витают в облаках

Рыбы живут в мире грез. У них очень богатое воображение, они представляют этот мир красочным и идеальным. И это самая главная причина, почему они так часто недовольны своей жизнью, ведь чтобы ему стать таким же совершенным, должно пройти очень много времени.

9. Рыбы умеют шутить

Одна половина умеет смеяться так, что это заразительно для окружающих. Вторая же половина Рыб способна сказать только одно слово, и все вокруг сразу же начинают смеяться и кататься по полу. Для своих шуток Рыбы используют определенные звуки, интонации и остроумные выражения.

10. Склонности к самоубийству

Представители знака часто задумываются о самоубийстве, однако до конца они дело не доводят. Они очень боятся это сделать, поэтому в большинстве случаев это остается лишь задумкой. Не то чтобы Рыбы в восторге от своей жизни и сильно ее любят, но и ее окончание — также не выход. Зато это будет отличный повод, чтобы всем жаловаться и рассказывать, что они были на грани самоубийства.