В администрации Путина ответили на вопрос об участии президента в саммите G20
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В администрации Путина ответили на вопрос об участии президента в саммите G20

В администрации Путина ответили на вопрос об участии президента в саммите G20В Кремле заявили, что решение о формате участия Путина в саммите G20 примут перед поездкой

Решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос и попросили представителя администрации президента прокомментировать возможность очного участия российского лидера Владимира Путина в саммите. «Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — уточнил политик.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала, что если ее выберут премьер-министром, она встретится с российским президентом на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Саммит G20 должен пройти 15-16 ноября 2022 года в Индонезии. Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие в мероприятии.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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