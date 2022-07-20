В Братске уроженец Барнаула обманул местных жителей на 1,5 миллиона рублей

Прокуратура Падунского района Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца Барнаула. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установили, что в 2021 году в Адыгейске мужчина под видом предпринимателя заключил договор с местной жительницей на ремонт помещения. Однако делать он его не собирался. После того, как женщина заплатила ему 200 тысяч рублей, мошенник уехал в Братск. Там он продолжил свою деятельность, разместив объявления о выполнении ремонтных работ в квартирах. За все время к мужчине обратились 10 братчан, которые передали ему деньги в качестве задатка и на материалы для ремонта в размере от 20 до 500 тысяч. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1,5 миллиона рублей.