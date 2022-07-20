В Германии заявили о нарушенном обещании Шольца поддерживать Зеленского
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В Германии заявили о нарушенном обещании Шольца поддерживать Зеленского

В Германии заявили о нарушенном обещании Шольца поддерживать ЗеленскогоDie Welt: канцлер Германии Шольц сократил поставки оружия Киеву, нарушив обещания

Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещания, данные украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сократив поставки вооружений Киеву, пишет немецкое издание Die Welt.

Глава государства не раз подтверждал готовность помогать Украине до тех пор, пока Киев нуждается в поддержке, в частности экономической и гуманитарной, а также посредством поставок вооружений. Тем не менее Германия отправила туда только рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. При этом в последней поставке значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, а также оборудование для защиты от дронов с запчастями для автомобилей.

Автор статьи напомнил, что партия Шольца приняла участие в программе Евросоюза (ЕС) по выделению пятого транша военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Однако в бундестаге нарастает недовольство несоответствием заявлений канцлера с его действиями. Парламентский глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Торстен Фрай заявил изданию, что публичная речь и действия федерального правительства «явно различаются».

«Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ», — подчеркнул он.

В публикации отмечается, что из-за отказа немецких властей поставлять оружие, Киев продолжает закупать его у Берлина на собственные средства. Так, в июне Украина приобрела около трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца некомпетентно и страдает от «идеологической слепоты». По словам политика, доказательством «слепоты» властей является поддержка санкций, которые вредят Германии больше, чем России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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