В Германии заявили о практически неисчерпаемых ресурсах России

Вадим Карасев

Немецкий генерал Маис признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

Россия обладает практически неисчерпаемыми военными и экономическими ресурсами, заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис (Alfons Mais) в интервью Handelsblatt.

Маис считает, что с годами военный потенциал России будет только расти. По мнению военного, уже сегодня, в ходе специальной операции на Украине, российские войска показывают хорошую подготовку, в связи с чем он предостерег от недооценки Вооруженных сил России (ВС РФ). И дело не только в внушительном арсенале техники, но и в боеспособной живой силе, признал он.

По мнению немецкого генерала, армия России получит на Украине большой опыт По его словам, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами.

Армии России и Украины

1 июня в Киеве сообщили, что ежедневные боевые потери армии составляют 60-100 погибших солдат и до 500 раненых. Министерство обороны России заявило о потерях в конце марта (1351 погибший, 3825 раненых)



В июле о том, что российская армия имеет преимущества перед украинской, заговорили и в Киеве. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам. По его данным, украинским войскам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронированных машин.

Представитель украинской администрации считает, что при получении нового вооружения Украина сможет перейти к контрнаступлению.

Российская артиллерия

В июне эксперты центра RAND Corporation в США заявили, что российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США. Отмечается, что Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, поскольку с начала 2000-х годов стал в первую очередь уделять внимание противоповстанческим операциям.

В результате полевая артиллерия и противовоздушная оборона столкнулись с особенно серьезными сокращениями, уточнил аналитик RAND Джон Гордон.

Потери ВСУ

В июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ несут большие потери, армия страны истощена. По словам главы ведомства, необходимо заменить украинские подразделения, произвести перестановки. Резников не стал называть точное количество погибших и раненых. Министр призвал разработать новую оперативную стратегию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.



