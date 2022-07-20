В Иркутске планируют создать сквер Памяти в честь погибших в интернациональных конфликтах

В Иркутске планируют создать сквер Памяти, посвященный жителям региона, погибшим в интернациональных конфликтах начиная с периода окончания Великой Отечественной войны и по сегодняшний день. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что необходимо рассмотреть варианты концепции будущего сквера, обсудить с общественностью территорию, где он будет находиться. Создали рабочую группу, которая будет заниматься данным вопросом. В нее вошли представители правительства региона, администрации города, ветеранских организаций. Группу возглавил заместитель губернатора Иван Колпаков.

Рассмотрели и установку памятных знаков на социальных объектах города. Осенью этого года на фасаде гимназии №25 разместят памятную доску военнослужащему — радисту-разведчику 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии рядовому Дьяконову Эдуарду Станиславовичу. 5 июля 2022 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Во время боя он накрыл собой гранату, спасая жизни своих сослуживцев. Идею создания общественного пространства и памятной доски Игорь Кобзев обсудил с матерью Эдуарда Дьяконова. «Вы воспитали храброго и мужественного человека. Ваш сын ушёл из жизни, как настоящий герой, сохранивший честь, достоинство и верность боевым товарищам. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти», – подчеркнул губернатор.